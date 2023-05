/FOTO/ Basketbalisté Nymburka předvedli v pátém semifinále play off Kooperativa NBL výrazně zlepšený výkon a výhrou 90:70 snížili stav série s Opavou na 2:3 na zápasy. V sobotu tak budou v Opavě bojovat o to, aby vrátili sérii do Nymburka na rozhodující sedmý zápas.

Z basketbalového utkání semifinálové série play off Kooperativa NBL Nymburk - Opava (90:70) | Foto: Tomáš Laš

Po vysoké porážce v Opavě se Nymburk zmobilizoval. Došlo k úpravám v nominaci na zápas i v herním systému, a také se zmobilizovali fanoušci, kterých dorazilo do sportovního centra nejvíce v sezoně. V bouřlivé atmosféře se hráči vyhecovali k velmi dobrému výkonu.

Výrazné problémy dělal Opavě zejména pivot Nate Watson, který dominoval pod oběma koši. Výrazně se podílel ve druhé čtvrtině i na šňůře 14:0, která zajistila Nymburku vedení 32:16. Opava sice kontrovala šňůrou 7:0, ale domácí už si od té doby hlídali vedení a měli zápas pod kontrolou.

Na začátku poslední čtvrtiny sice Opava znovu snížila na rozdíl osmi bodů, ale pak si vzal osud utkání do svých rukou Ondřej Sehnal, který dal osm bodů v řadě včetně dvou trojek, a definitivně zápas rozhodl.

Nymburk dal 23 bodů z rychlých protiútoků a 20 bodů po útočném doskoku. Oba týmy nasbíraly přes 30 faulů a házelo se 74 trestných hodů.

„Koncentrace, sebevědomí a bojovnost, to bylo to, co nás zdobilo,“ pochvaoval si trenér Nymburka Ladislav Sokolovský. „Chci hráčům dát velký kredit za to, jak hráli, protože to opravdu nebyla snadná situace hrát za stavu 1:3 doma proti silné a rozehrané Opavě. Ale zvládli to. A chtěl bych poděkovat fanouškům, že přišli a chtěli nás podpořit, přestože tady na takovou situaci není nikdo zvyklý. Hodně nám pomohli. Teď tu máme zápas číslo šest v Opavě a musíme se na něj připravit podobně. Byl bych rád, abychom se sem v pondělí vrátili na sedmý zápas, protože věřím, že pak by tu hala byla plná a byl by to moc hezký zápas,“ přidal Sokolovský.

„Velkým rozdílem byl vstup do zápasu. Velkou energii nám tam dodal Kuba Tůma, který vstoupil do zápasu úplně jinak, než my v předchozích zápasech. Pak se nám z lavičky vstupovalo do zápasu jinak. Energie byla výborná, všichni jsme drželi spolu a zastavili jsme i jejich útočný doskok. Když takhle budeme hrát i v dalších zápasech, tak by to mohlo vyjít, i když všichni víme, že v Opavě nás čeká těžší krok,“ okomentoval utkání Ondřej Sehnal, hráč Nymburka.

„Narozdíl od zápasů v Opavě jsme netrefili tolik trojek jako v domácím utkání a Nymburk měl více jednoduchých košů z rychlého protiútoku v prvním poločase. K tomu přidali dost bodů z druhých šancí. Chyběly nám některé základní věci, o které jsme se před několika dny opírali. Věřím, že se zase o ně v sobotu zase opírat budeme,“ hodnotil utkání asistent trenéra Opavy Kryštof Vlček. „Kdyby mi někdo před sérii řekl, že budeme z Nymburka odjíždět za stavu 3:2 pro nás, bral bych to všema deseti. Teď jsme trochu zklamaní, ale stále jsme na tahu my,“ podotkl Vlček.

„Největší rozdíl mezi posledními dvěma zápasy byl v přístupu a energii. V prvním poločase jsme vůbec nedělali to, co jsme si řekli. Neměli jsme energii na doskoku, netahali jsme balon rychle dopředu a to byl hlavní rozdíl. Pevně věřím, že se teď semkneme a zase dáme hlavy nahoru. Je to série, musíme se oklepat. Spláchnout to ze sebe ve sprchách a připravit se na sobotní duel. Věříme, že nás zase přijde povzbudit plná hala a že zápas a tím celou sérii dotáhneme do vítězného konce,” věří opavský basketbalista Radek Farský.

Nymburk - BK Opava 90:70 (20:16, 25:16, 18:21, 27:17)

Nejvíce bodů: Sehnal 20, Watson 18, Lockett 11, Autrey 9, Boeheim 8, Kříž a Tůma po 7, Palyza 6, Kovář 3, Váňa 1 - Šiřina a Slavík po 10, Zbránek 9. Fauly: 30:34. TH: 35/22 - 39:26. Trojky: 10:8. Doskoky: 50:41. Ztráty: 11:18. Zisky: 9:5. Asistence: 20:11. Stav série: 2:3.

David Šváb