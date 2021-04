„Občas slova nedokážou vyjádřit, co cítíte. Sám neumím vysvětlit, co se stalo. Hráči se semkli a najednou našli cestu, jak hrát. Poslechli, co jsem si v poločase řekli o změnách ve hře,“ radoval se po uzkání nymburský trenér Oren Amiel.

Ústřední postavou nymburského celku byl Lukáš Palyza, který dal dvacet šest bodů. „Palyza trefoval velké střely a dodal týmu sebevědomí. Je to pro nás opravdu velké vítězství,“ zářil štěstím kouč vítězného celku.

Nymburk do zápasu nevstoupil vůbec dobře. Bamberg se rozehrál, zatímco českému týmu se nedařilo střelecky. „I když jsme se na to připravovali, tak jsme si v první půli neuměli poradit s tím jejich celoplošným presingem. Vytlačovali nás z každého uvolnění pro míč. A v jednu chvíli už to vypadalo fakt špatně. Ale na konci druhé čtvrtiny přišla první jiskra, kdy jsme nedovolili soupeři pokračovat v úniku,“ vyprávěl po zápase autor šestadvaceti nymburských bodů Lukáš Palyza.

Jeho slova potvrdil i borec, který toho má už hodně za sebou. „Do utkání jsme nenastoupili vůbec dobře. Prvních 15 minut pro nás byl křest ohněm. Nedokázali jsme se vyrovnat jejich agresivní hře a trpěli jsme. Pak jsme ale začali hrát v neskutečném tempu a najednou se to obránilo,“ uvedl nymburský matador Petr Benda.

Kde nastal obrat? Kde tým znovu sebral ztracené sebevědomí? „Začali jsme mít jistotu na doskoku, chytili jsme se a začaly padat střely. Nejen mě, ale i ostatním. Přišel pověstný střelecký oheň a šli jsme přes ně. Normálně vyhráváme týmovým výkonem a nehraje se na jednoho střelce. Ale když mi tam padly šestky a trojka, tak kluci ucítili, že se někdo chytil a začali hrát na mě. Bylo skvělé, že i borci jako Jerrick Harding a Omar Prewitt mě najednou hledali a snažili se využít toho, že jsem v laufu. A je super, že se to povedlo dotáhnout k vítězství,“ jásal hráč zápasu Palyza.

Mužstvo Nymburka je tak nyní hodně blizoučko k tomu, aby se opět dostalo mezi nejlepších osm celků soutěže a zahrálo na finálovém turnaji. „Po těch prvních dvou výhrách jsem klidnil euforii, protože byly jen těsné a doma. A to není žádná výhoda při vyrovnané tabulce. Ale tahle výhra poté, co Bamberg vyhrál o čtyřicet nad Zaragozou, nám hodně otevírá oči a dává prostor přemýšlet, co všechno můžeme dokázat. Mít to tři nula je úžasný výsledek. Teď je třeba rychle zregenerovat, abychom ve čtvrtek byli schopni předvést něco podobného v Zaragoze,“ střádá další plány Lukáš Palyza.

Pro Palyzu to byl možná životní zápas. Zvedl tým a pak jej bodově táhl. „Soupeř na nás nedokázal najít žádnou zbraň. Paly (Palyza) zahrál super, podle mě to byl jeho životní zápas. Já ho tedy takhle hrát ještě asi neviděl,“ chválil spoluhráče Petr Benda. „Za tohle vítězství musíme být opravdu rádi, protože nám může hodně pomoc k postupu. Měli jsme tam zdravotní problémy, i Jerrick Harding se tam lehce zranil a přesto nám hodně pomohl. Stephen Zimmerman měl doskoky, Martin Kříž nám ve druhé půli přinesl energii. Všichni k výhře přispěli ohromnou měrou. I lavička žila s týmem a bylo to neskutečné vítězství. Sám nevěřím tomu, že to máme tři nula. Držíme se na vítězné vlně a je vidět srdce týmu. Nikdy se nevzdáváme,“ zdůraznil Benda.

Vladimír Malinovský

David Šváb