A jeho triumf je zcela zasloužený. Přestože hrál v průměru jen dvacet minut na zápas, získával v průměru dva míče na zápas. Po zisku si připsal dokonce v každém ze svých zápasů v základní části a nadstavbě. Až v play off po dlouhé nemoci vyšel naprázdno. K tomu přidával i spektakulární bloky a najednoho rozehrávače soupeře přiváděl svým presinkem k zoufalství.

”Je to pro mě ohromné ocenění. Na své obranné práci jsem vždycky stavěl a odjakživa mě bavila. Díky svým trenérům jsem se v ní zlepšoval a věděl jsem, že tím můžu hodně pomáhat svému týmu, protože obrana vyhrává zápasy i tituly,” poděkoval Obasohan, který anketu vyhrál jako teprve druhý cizinec v historii ankety.

Obrana byla jeho hájemstvím už odmala. ”Začalo to v mládeži, kde jsem měl trenéry vysazené na obranu. A zásadní podíl má na tom i můj otec, který jako bývalý fotbalový obránce měl defenzivní mentalitu. A já si ji oblíbil taky,” pochvaluje si silově ohromně vybavený ”pes obranář”, který ve své top činnosti zářil i v univerzitním týmu Alabamy.

V Nymburce mu nyní musí naprosto vyhovovat statistický systém týmu, který vyhodnocuje mimo jiné i veškeré činnosti v obraně, jež v běžných statistikách nenajdete. A Obasohan to potvrzuje. ”První věc je, že ty musíš chtít být dobrým obráncem, protože to není tak zářivá činnost jako ”dunkování” nebo trojky. A dalším faktorem je obranný systém týmu a to, jaké máš spoluhráče, protože obránce je jen tak dobrý, jak dobrý je systém a pomoc, kterou v jeho rámci dostává, stejně jako je nutná dobrá komunikace. A aby to fungovalo, musí tohle všechno do sebe zapadnout. U nás to tak je a právě to je na našem týmu tak speciální,” řekl Retin.

V jeho zářivých výkonech ho zabrzdila až březnová covidová nákaza, ze které navíc dostal zápal plic. Měsíc a půl tak i se svým defenzivním příspěvkem týmu chyběl. ”Bylo to celkem drsné. Sebralo mi to hodně energie a první dny jsem se cítil dost zesláblý, ale postupně jsem se z toho dostal. Naštěstí mi s obstaráním veškeré lékařské péče ohromně pomohli všichni v klubu a přijela za mnou i přítelkyně, která se o mně starala. Teď už mám za sebou pár zápasů, cítím se skvěle a můžu hrát víc minut,” říká nymburský dirigent, který už má nyní za sebou postup do semifinále NBL

Přehled hráčů s cenou pro obránce sezony KNBL

2021 - Retin Obasohan (Nymburk)

2020 - Viktor Půlpán (Pardubice)

2019 - Viktor Půlpán (Pardubice)

2018 - Petr Benda (Nymburk)

2017 - Radek Nečas (Pardubice)

2016 - Radek Nečas (Pardubice)

2015 - Radek Nečas (Prostějov)

2014 - Radek Nečas (Prostějov)

2013 - Corey Muirhead (Pardubice)

2012 - Pavel Pumprla (Nymburk)

2011 - Radek Nečas (Nymburk)

2010 - Pavel Pumprla (Nymburk)