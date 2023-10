Basketbalisté Nymburka zvítězili v 6. kole Kooperativa NBL doma nad Pardubicemi 104:70 a dostali se v tabulce na druhé místo za dosud neporaženou Opavu. Nymburk od začátku určoval tempo zápasu a týmovým výkonem si připsal své nejvyšší vítězství nad Východočechy za poslední dva roky. Další zápas sehraje Nymburk hned v pátek doma proti Kolínu. Hraje se však speciálně pro děti základních škol a utkání tak začíná už v 10 hodin.

Z basketbalového utkání Kooperativa NBL Nymburk - Pardubice (104:70) | Foto: Tomáš Laš

Nymburk nechtěl dopustit podobné překvapení jako v minulém domácím utkání s Brnem a od začátku na Pardubice vletěl. Rychlé vedení 7:0 donutilo trenéra Repešu k oddechovému času. Nymburk však nepolevoval a od začátku si udržoval dvouciferné vedení, když každý z hráčů byl nebezpečný.

Pardubice navíc brzy přišly o Jana Štěrbu, který v souboji pod košem špatně došlápl a s poraněným kotníkem ze hry odstoupil. Přesto se v závěru poločasu hosté vzchopili a díky trojkám Josefa Potočka a Petra Šafarčíka snížili ztrátu na osm bodů.

Nymburk ale do druhé půle opět nastoupil s velkým elánem a držel zápas ve svých rukách. A to i díky šestnácti trefeným trojkám či dominanci na doskoku, kde byl hodně vidět Sukhmail Mathon. Ten poprvé v sezoně nastoupil bez ochranné masky, kterou měl kvůli zlomenině nosu z přípravy. Hru tvořili Sehnal s Gordonem, kteří se podělili o 17 z 24 asistencí.

Pardubice pak už šetřili opory v čele se Šafarčíkem, který měl zvýšenou teplotu. Šanci tak dostali mladší hráči a Nymburk nadále navyšoval své vedení.

„Jsem rád především za vítězství, protože je důležité mít vyhrávání jako zvyk. Tento zvyk jsme před týdnem na chvíli ztratili, ale jsem rád, jak na to tým zareagoval. Věřím, že v tom budeme pokračovat i v pátečním zápase,“ uvedl Francesco Tabellini, trenér Nymburka. „Na Pardubicích bylo vidět, že jsou velmi unavení. Minulý týden odehráli velmi dobrá utkání v kvalifikaci a teď to na ně dolehlo a nehráli svůj nejlepší basketbal. My jsme byli schopni trefit i těžké střely a to jim sebralo energii. Samozřejmě mě náš výkon těší, ale stále je tam hodně věcí, ve kterých se musíme zlepšit a na čem pracovat. Ale těší mě, že se povedlo doma proti silnému soupeři ukázat naší bojovnost a dobrý basketbal a dostat fanoušky zpět na naší stranu. Rád bych měl fanoušky na naší straně tak moc, že i když se nám zrovna v zápase nebude dařit, budou nám fandit, protože budou oceňovat, že do toho dáváme všechno,“ podotkl kouč Nymburka.

„Pardubice letos patří k těm lepším týmům v lize, proto bezprostředně po zápase z něj mám dobrý pocit. Navíc porazit je vysokým rozdílem je pro nás důležité. Je těžké říct, zda to byl náš nejlepší výkon. Možná nebyl. Našlo by se na našem výkonu hodně pozitivních věcí, ale budou tam rozhodně i negativa, na kterých musíme zapracovat,“ má jasno nymburský basketbalista František Rylich. „V pátek nás čeká ´dětský´ zápas proti Kolínu. Já osobně jsem jich pár odehrál a těším se na něj. Je to něco, co hráč normálně nezažije. Je to úplně jiná atmosféra od začátku do konce. Hlasitost povzbuzování plné haly je jiná, než jsme zvyklí. Speciální je i dopolední čas. Musíme se na to připravit a uvědomit si, že je to zápas a ne ranní trénink, i když čas je podobný. Jako sportovec s tím musím počítat, a ten čas pro mě není nic hrozného a myslím, že to můj výkon neovlivní,“ přidal autor třinácti nymburských bodů.

„Skončilo to takovým rozdílem, protože jsme na konci nechtěli ohrozit některé naše hráče a dali jsme prostor i dalším. Nymburk ale byl od začátku lepší a gratuluji mu,“ řekl Dino Repeša, trenér Pardubic. „Jak se zranil Štěrba pod košem, museli jsme změnit rotaci. Má oteklý kotník, tak uvidíme, jak dlouho bude chybět. Také Šafarčík hrál s teplotou, tak jsme ho tam ve druhé půli už nedávali. Ale to samozřejmě není důvod, proč jsme prohráli o třicet čtyři bodů,“ uvedl Repeša.

„Začátek 7:0 možná Nymburku pomohl, ale větší problém bylo, že jsme byli celý zápas bez bojovnosti, neměli jsme vůbec doskok, nechávali jsme domácí dávat lehké koše z druhých šancí a to se pak těžko hraje,“ ulevil si pardubický hráč Josef Potoček. „Na konci prvního poločasu jsme dotáhli rozdíl na osm bodů. Pak začal druhý poločas a znovu jsme nechali Nymburku dát šňůru 9:0. Nedokážu říct, jestli jsme byli v posledních dvou zápasech unavení nebo zklamaní, nemohu mluvit za všechny hráče. Je pravdou, že to opravdu nebylo jednoduché cestování. V tomto zápase se možná trochu projevilo i zklamání z domácí prohry s Ústím. Musíme se z toho oklepat, začít více přemýšlet a hlavně být v klidu,“ dodal Potoček.

Nymburk - Pardubice 104:70 (23:13, 24:23, 29:20, 28:14)

Nejvíce bodů: Svejcar 15, Bohačík 14, Kříž a Rylich 13, Bell 12, Gordon 10, Mathon 8 (10 doskoků), Sehnal 8 (9 asistencí), Kovář 6, Tůma 5 - Potoček 17, Brunk 12, Skifič 9. Fauly: 20:26. TH: 36/26 - 27/20. Trojky: 16:10. Doskoky: 43:27. Ztráty: 5:15. Zisky: 8:3. Asistence: 24:19.

David Šváb