Skvělý zápas hrál opět belgický reprezentant Retin Obasohan, který v úvodu druhé půle zvedl spoluhráče z lavičky výborným obranným zákrokem, když lvím skokem překazil soupeři brejk. Chvíli na to pak předvedl smeč, za kterou by se nemusel stydět ani při smečařské soutěži při Utkání hvězd. Obasohan nasbíral za sedmnáct minut dvanáct bodů, pět doskoků a šest asistencí.

Domácí celkově předváděli dobré akce a s přehledem si hlídali vedení, které narostlo až na sedmatřicet bodů.

„Byl to od nás velmi dobrý zápas. V české lize jsme se dosud trochu trápili, takže je dobře, že jsme se dokázali zvednout a ukázat i v české lize, jak dobrý tým jsme. Dokonce se dá určitě říci, že to byl náš nejlepší výkon v české lize v této sezoně,“ uvedl nejlepší střelec zápasu Omar Prewitt. „Střely mi padaly, za což jsem rád, protože poslední dobou jsem tak dobře nestřílel. Byly tam také hezké akce od Retina (Obasohan), takových smečí v české lize moc neuvidíte,“ podotkl Prewit.

Spokojenost čišela i z domácího trenéra. „V poslední době nám chyběla energie, ale tentokrát jsme nastoupili do zápasu mnohem ostřeji a s větším nasazením. Po příchodu Lukáše Palyzy máme větší rotaci. Odehráli jsme dobré utkání,“ hodnotil výhru kouč Nymburka Oren Amiel. „Odvedli jsme dobrou práci. Mám rád, když hráči hrají se zápalem. Nemůžeme kontrolovat to, jestli proměníme nebo mineme střelu, ale můžeme mít pod kontrolou nasazení, s jakým jdeme do zápasu. A kdykoli hrajeme s nasazením, tak jsem spokojený,“ dodal Amiel.

„Gratuluji Orenovi a Nymburku k zaslouženému a bohužel k trochu pohodovému vítězství. My jsme se připravovali na smrtící protiútok, na jejich transition offense. Bohužel ve druhé čtvrtině se nám absolutně nepovedlo domácí zastavit, nedobírali jsme hráče, jak jsme měli. Nechali jsme domácím spoustu otevřených střel a oni nás pokaždé dokázali potrestat. Jejich kvalita je obrovská. Zápas jsme prohráli hlavně kvůli ztrátám a nějakou nekoncentrovaností i v návratu. Dostali jsme 38 bodů z rychlého protiútoku a hodně bodů jsme inkasovali po ztrátách a to už v prvním poločase. Těší mě, že jsme zápas nezabalili a bojovali jsme. Ukázali jsme charakter, který nám chyběl v utkání proti Brnu. Já týmu stále věřím. Když budeme společně trénovat, půjdeme zápas od zápasu, stále sezonu můžeme zachránit a hlavně si udržet dobré jméno. Akce, jakou předvedl Honza Křivánek určitě pomáhají psychicky. Kéž by takových akcí bylo víc. Důležité je zůstat spolu i ve chvílích, ve kterých se nedaří. Nedávat hlavy dolů, pracovat naplno a jít postupně. Musíme se radovat z každého zápasu, který odehrajeme s nasazením. Mělo by to být automatické, ale zatím to tak není. Věřím, že i po vysoké porážce si máme co odnést, ať už to bude negativní nebo pozitivní a že na tom můžeme stavět,“ uvedl po zápase Lukáš Pivoda, trenér Svitav.

Nejvíce bodů: Prewitt 22, Palyza a Zimmerman 14, Obasohan 12, Kříž 9, Dalton 8, Hruban a Kovář 7, Rylich 6, Tůma a Benda 3 – Proleta a Slezák 13, Bujnoch a Dragoun 11. Fauly: 22:23. TH: 20/15 – 18/17. Trojky: 14:13. Doskoky: 39:21.

(mal, dš)