Nymburk táhl se čtyřiadvaceti body Jerrick Harding, který řídil i klíčový únik na konci první čtvrtiny. „Drželi jsme se našeho systému, ale v útoku to nebylo úplně ono. Spoustu věcí bychom měli dělat více precizněji a s větší energií,“ uvedl po utkání nejlepší střelec zápasu. „Já se cítil dobře a spoluhráči mi pomohli, abych si zvedl sebevědomí. Povzbuzovali mě, abych byl v útoku stále aktivní. Rozhodla už ta první čtvrtina. Basketbal je hra o bodových šňůrách, tam jsme ji udělali my a už nedovolili soupeři se vrátit,“ přidal své hodnocení Harding.

Děčín vydržel s favoritem držet krok podobně jako v minulém vzájemném zápase jen osm minut. Pak Nymburk přitlačil a rychle e stavu 13:11 utekl na 35:13. Od té doby si držel jasné vedení a spíše šetřil síly na příští týden, kdy ho čeká další zápas Ligy mistrů. „Nebyl to náš nejlepší výkon. Hráli jsme dobře, ale nebylo to nic extra. Byly tam věci, které musíme zlepšit. Po zápase s Dijonem v Lize mistrů před týdnem jsem cítil z hráčů, že nemají tolik energie. Hlavní je, že jsme to v klidu zvládli a nedošlo k žádným zraněním,“ vypíchl nymburský trenér Oren Amiel, kterého potěšily i další faktory. „Také jsme dali více šance mladým. Jerrick Harding kvůli zranění postrádal rytmus, ale sebevědomí nikdy neztratil a to ukázal. Už se začíná zase dostávat do rytmu a potvrzuje, že je to pro nás unikátní hráč. Tým mu pomohl a zásoboval ho míči, aby se chytil. To je speciální na našem týmu. Třeba proti Dijonu nebyl tolik vidět Vojta Hruban. Já se s ním o tom pak bavil a říkal mi: trenéra, kluci hráli dobře, prosazují se ostatní, tak proč já bych se nutil do střel. A když tohle řekne lídr týmu, tak to něco vypovídá o našem týmu a charakteru,“ těší nymburského kormidelníka.

Válečníci předváděli lepší výkon než před Vánoci, kdy doma s Nymburkem prohráli o šedesát dva bodů. Sice opět měli hodně ztrát (23) a jasně prohráli na doskoku, ale počínali si sebevědoměji a dobře zahráli i mladí hráči Boyko a Sertič, který nastoupil v lize vůbec poprvé. „Jsme minus třicet, ale je to lepší výsledek, než tady uhrál třetí nejlepší celek francouzské ligy Dijon. To nás asi jediné může těšit. Výsledky jednotlivých čtvrtin nebyly zase tak špatné, mrzí mě konec první čtvrtiny, kdy nám skóre odskočilo na nějakých dvacet bodů. Poslední tři minuty jsme prohráli velkým rozdílem. Problémem bylo také třiaadvacet ztracených míčů. Při takovém počtu pak nemáme šanci hrát vyrovnaně s týmem jako je Nymburk,“ přiznal Tomáš Grepl, trenér Děčína. „Pozitivum zápasu vidím v tom, že se na hřiště dostali mladí hráči a vyzkoušeli si, jaké to je hrát proti kvalitnímu týmu z ligy mistrů,“ řekl kouč hostujícího mužstva.

Nymburk ale nedal soupeři šanci na korekci skóre i díky dvaadvaceti útočným doskokům. Tam hostům chyběl Pavel Grunt, který si v první půli poranil rameno a druhou půli už nehrál. „Pavel Grunt dostal v prvním poločase ránu do ramene. Nechtěli jsme riskovat nějaké komplikace, proto v dalším průběhu už nenastoupil. Uvidíme později závažnost jeho zranění,“ dodal trenér Děčína Tomáš Grepl.

Nymburk - Děčín 99:69

Nejvíce bodů: Harding 24, Palyza 11, Prewitt 10, Kříž, Obasohan, Zimmerman a Tůma po 8, Rylich, Kovář a Dalton po 6, Benda a Jirák po 2 - Kroutil 16, Boyko 13, Pomikálek 10, Sertič 7. Fauly: 20:22. TH: 22/15 - 16/11. Trojky: 8:10. Doskoky: 51:32. Čtvrtiny: 31:13, 24:18, 19:14, 25:24.

Vladimír Malinovský

David Šváb