Basketbalisté Nymburka ve FIBA Europe Cupu potvrdili roli favorita a porazili Sabah BC doma 95:61. Ázerbájdžánský tým zaskočili agresivní obranou, která jim rychle přinesla vedení a to postupně navyšovali až na konečných 34 bodů. Nymburk tak se třemi výhrami vede skupinu D před Bahcesehirem, který si připsal druhou výhru na hřišti Mornaru po výsledku 78:71. Za týden se Bahcesehir představí právě v Nymburce a pokud český tým uspěje, bude už mít jisté první místo a přímý postup do dalších bojů bez ohledu na další výsledky.

Z basketbalového utkání FIBA Europe Cupu Nymburk - Sabah BC (95:61) | Foto: Basketball Nymburk

„Jsem spokojený s naší obranou. Díky poctivé práci v obraně pak vše vypadalo pro nás snazší i v útoku,” načal hodnocení zápasu trenér Nymburka Francesco Tabellini. „Během zápasu se střídali hráči, kteří vystoupili, hráli s velkým nasazením a dodávali týmu sebevědomí. Měli jsme ze začátku trochu problém na doskoku, ale to jsme vyřešili. Hlavní byla agresivita. Pokud jsme schopni takto bránit, tak s tím má problémy každý soupeř. Bylo to dobré týmové představení,” pochvaloval si kouč Nymburka.

Nymburk se pod trenérem Francescem Tabellinim snaží hrát hodně aktivní obranu po celém hřišti a ta hráčům Sabahu vůbec neseděla. Od začátku měli problém rozehrát, pod tlakem často dělali útočné fauly a ztráceli míče. Nymburk z toho těžil a rychle vedl 22:8. Pak se sice Sabah trochu zmátořil a dotáhl se na 38:30, ale Nymburk odpověděl šňůrou 8:0 po třech asistencích Thomase Bella a do poločasu tak šel s klidným šestnáctibodovým náskokem.

Ve třetí čtvrtině si Nymburk vedení hlídal a nedal soupeři šanci duel zdramatizovat. Ve skórování se střídali všichni hráči. Nejvíce byl vidět Bell, který předvedl i efektní smeč a celkem nasbíral 15 bodů, 10 doskoků a 6 asistencí. Ty Gordon přidal 13 bodů, Spencer Svejcar 12 bodů.

Fanouškům udělaly radost i závěrečné vteřiny, kdy do hry poprvé v sezoně nastoupil i mladý odchovanec Dávid Novák, který zažehnal zdravotní problémy, a hned zakončil zápas hezkou trojkou.

Nymburk se blýskl 22 útočnými doskoky, 14 trojkami a lepší byl ve všech parametrech.

„Gratuluji domácímu týmu, který odehrál skvělý zápas. Já varoval naše hráče, že se tu bude hrát hodně těžko, protože Nymburk hraje velmi rychlý a agresivní basketbal s hodně trojkami a s tlakem na útočný doskok. Ale hráči mi zřejmě nevěřili. Když soupeři dovolíte dvaadvacet útočných doskoků, uděláte dvacet tři ztrát a nedáte osmnáct trestných hodů, tak nemůžete myslet na lepší výsledek,” vyprável Boban Mitev, trenér Sabahu. „Chyběli nám dva guardi, i proto jsme měli s agresivní obranou Nymburka takový problém.“

„Šli jsme do sezony s tím, že chceme vyhrát každý zápas, takže mít teď tři výhry a žádnou porážku je pro nás skvělý výsledek. A vyhrál i Bahcesehir, takže za týden to tady s ním bude nejdůležitější zápas skupiny, který rozhodne o prvním místě a jistotě postupu. moc se na to těšíme,” uvedl domácí basketbalista František Rylich. „Víme, že naše hra se musí zakládat na agresivitě a rychlosti a s tím jsme do zápasu šli. A když na takový styl soupeř není zvyklý jako teď Sabah, tak je to jen plus pro nás. Zápas jsme kontrolovali a dotáhli jsme ho po zásluze do vítězného konce,“ liboval si autor osmi bodů Nymburka.

„Věděli jsme, že hrají v menší rotaci, ne jako my , proto jsme se na ně snažili neustále tlačit, aby se unavili. Celý tým odvedl v obraně velmi dobrý výkon,” chválil svůj tým David Collins, hráč Nymburka. „Když jsem do Nymburka přicházel, věděl jsem, že jdu do týmu, který chce vyhrát každý zápas. Takže jsem čekal, že by se nám mohlo takto dařit. Ale zároveň je třeba respektovat sílu soupeřů. Je třeba být připravený na to, že každý zápas bude těžký a je třeba držet maximální koncentraci. Výhry nikdy nepřijdou samy, je třeba si je vybojovat. A to se nám daří,” dodal Collins.

Nymburk - Sabah BC 95:61 (24:11, 22:19, 20:17, 29:14)

Nejvíce bodů: Bell 15, Gordon 12, Svejcar 12, Mathon 10, Collins a Sehnal po 9, Rylich 8, Bohačík 5, Kovář a Kříž po 4, Novák a Tůma po 3 - Davenport a Butjankovs po 15, Marcinkovič 13. Fauly: 28:19. TH: 17/13 - 33/15. Trojky: 14:4. Doskoky: 47:33. Ztráty: 13:23. Zisky: 11:10. Asistence: 27:8.

David Šváb