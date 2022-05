Dobře hrál ale celý tým. Vojtěch Hruban s Jakubem Tůmou tvořili pro spoluhráče, Martin Kříž využíval dobře více prostoru, který mu opavská obrana dávala, přesnou ruku měl i Petr Benda a Lukáš Palyza, který dokonce trefil všech pět svých střeleckých pokusů včetně tří trojek.

V poločase tak byl rozdíl ve skóre třicet bodů a Nymburk nepolevoval ani po změně stran. Když pak na konci třetí čtvrtiny Luboš Kovář a Jerrick Harding po sobě zasmečovali, byl rozdíl ve skóre už přes čtyřicet bodů. Přesto na hřišti přibývalo i emocí. Několikrát to mezi hráči jiskřilo a sudí Vyklický si vzal na pohovor oba trenéry. Nakonec musel vyloučit po druhé technické chybě opavského Jakuba Slavíka.

Nymburk přehrál soupeře na doskoku 52:32. Také zaznamenal velmi dobrých 33 asistencí. Zpod koše pak dal Nymburk 46 bodů, oproti 20 Opavy.

Jde o nejvyšší výhru ve finále od roku 2016, kdy Nymburk přehrál Děčín o 49 a 63 bodů.

„Je to pro nás důležité vítězství. využili jsme jejich problémů, ale také jsme hráli velmi dobře, s nasazením a koncentrovaně. Začali jsme zcela opačně, než minulý zápas v Opavě. Je mi jen líto fanoušků, že museli vidět chování některých lidí, které nemělo nic společného s basketbalem. Možná s jiným sportem. Takové chování jsme ve svém životě ještě neviděl a mrzí mě, že je to některými lidmi tolerováno. Proto mi je líto fanoušků, že si kvůli tomu nemohli naplno užít zápas a pěkné vítězství,” vyprávěl po utkání Aleksander Sekulič, trenér Nymburka). „Každý trenér je rád, když jeho tým hraje takto, půjčuje si míč, všichni jsou zapojeni. Je to týmový sport. Od čtvrtého zápasu neočekávám nic jiného, než co jsme viděli ve druhém utkání. Ale jsem si jistý, že tentokrát na to budeme připraveni. Na jejich fanoušky a i na jejich způsob hry, který doufám, že nebude tak tolerován jako dosud. Když je faul, tak by se měl odpískat faul.“

„Je jedno, jestli je to o bod nebo o 45 bodů. Stav série je pořád 1:2 a my uděláme ve čtvrtém zápase vše pro to, abychom se sem ještě jednou vrátili. Zranění k play off patří. Nemůžeme plakat, musíme do toho jít po hlavě a ti co trochu mohou, hrají. Dokud nám budou zbývat dva hráči, tak budeme hrát. Uděláme vše pro to, abychom nedělali kompars Nymburku, ale uhráli co nejlepší výsledek,” neskládá zbraně hostující trenér Petr Czudek. „Není to jako dříve série ha ha, hi hi, rozdají se medaile, předá se ten hnusný pohár, co je za námi a bude konec. Ne, uděláme vše pro to, abychom udělali sérii, jak má být. S emocemi, napětím, ale v rámci fair play. Trochu nechápu, že se to hraje co dva dny. Zasloužilo by si to třeba středa sobota, spěchá se někam, asi někdo chce už brzo dovolenou. Musíme zregenerovat. Samozřejmě se regeneruje lépe po vyhraném zápase než po takovéto dardě. Ve čtvrtek ale budeme připravení a uděláme vše pro to, abychom tu byli v neděli zpět. Trochu tam ta frustrace je. Síly ubývají, šrámy přibývají, zranění… Myslím, že ale v Opavě hrát před plným publikem je balzám. Klukům závidím, že mohou v takové atmosféře hrát. Věřím, že i ti co jsou na hranici, kteří by normálně nehráli, tam hrát budou,“ je přesvědčený Czudek.

Nymburk - Opava 110:65

Nejvíce bodů: Harding 17, Palyza 16, Kříž 13. Ross a Benda po 11, Routt a Hruban po 10, Kovář 9, Gak a Rylich po 5, Tůma 3, Kábrt 0 - Zbránek 14, Slavík 10, Mička 9. Fauly: 24:24. TH: 20/15 - 19/16. Trojky: 13:9. Doskoky: 52:32. Ztráty: 13:19. Zisky: 10:8. Asistence: 33:17. Čtvrtiny: 30:21, 28:7, 28:18, 24:19. Stav série: 2:1.

David Šváb