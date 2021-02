„Máme v týmu velmi zkušené hráče, kteří dobře vědí, když o něco jde, a pomohli v tom i našim mladším klukům. Dobře jsme se připravili a po pomalém startu v obraně jsme se už i v tomhle směru zlepšili a pak už to pro nás bylo jednodušší,“ hodnotil výkon svého mužstva nymburský trenér Oren Amiel. „Hodně nás nakopl Zimmerman, dominovali jsme pak pod košem na obou koncích hřiště,” podotkl kouč vítězného celku.

Jak uvedl kouč Amiel, jeho tým se rozjížděl trochu pomaleji. Jenže pak nasadil tempo, kterému Opava nemohla vzdorovat. Favorit naprosto jasně dominoval.

„Bylo to o jednom mužstvu, a to o Nymburku, který má opravdu skvělý tým a koncentrovaně do nás šlapal. Možná v první čtvrtině jsme byli vyrovnaným soupeřem, ale potom už nás v rotaci těch deseti hráčů Nymburští zašlapali do země,“ přiznal Petr Czudek, kouč BK Opava.

Nymburk tak vyhrál všechna tři utkání letošní sezony nad Opavou, vždy jí nastřílel sto a více bodů. Tentokrát to bylo dokonce 128 bodů, čímž nymburští košíkáři překonali své letošní maximum. „Bohužel letos jsme na ně nenašli recept, hrají velice agresivně, to nás nutí k hodně ztrátám a nepřipraveným střelám. Pozitivum je, že jsme se jim snažili v něčem vyrovnat, třeba osmnáct útočných doskoků je slušné číslo, ale s takovým výsledkem je to na hranici ostudy. Rozdíl mezi oběma týmy je obrovský a tady se prokázal,“ nehledal výmluvy opavský kormidelník.

Toho ještě mrzí zranění Jakuba Slavíka. „Vážnost jeho zranění kotníku zatím neznáme, ale samozřejmě je citelné, když vypadne hráč základní rotace. Kuba je platný na doskoku a v obraně a bez něj jsme byli zase o něco slabší,“ dodal po zápase Czudek.

Nymburští basketbalisté tak dost snadno postoupili do sobotního semifinále. V něm od 13:30 hodin vyzvou košíkáře z Hradce Králové, kteří překvapivě porazili USK Praha 84:72.