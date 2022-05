„Chtěl bych pogratulovat Nymburku k postupu do finále, díky za dobrou sérii. Myslím, že oba týmy to odehrály tak, jak chtěly. Samozřejmě, že oba chtěly vyhrát, ale důležité je, že se nikdo nezranil, nebylo to nějak extra vypjaté. Chtěl bych také strašně moc poděkovat našim fanouškům, kteří nám v domácích utkáních vytvořili skvělou kulisu, fandili nám i za nepříznivého stavu, myslím, že jsme si to všichni užili. My se teď musíme připravit na souboj o třetí místo, protože ještě není konec, minimálně jedno domácí utkání bude, a věřím, že na něj bude naplněná hala na Slunetě,“ uvedl Jan Šotnar, trenér Slunety Ústí nad Labem.