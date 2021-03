"Odmítáme, že bychom nějak pochybili při organizaci zápasu Ligy mistrů," zaznělo od vedení středočeského klubu.

Co se stalo? Zhruba půl hodiny po vítězném utkání Ligy mistrů se Sassari (90:89) obdrželo vedení nymburských basketbalistů oznámení ze strany italského soupeře, že se jim v šatně ztratila hotovost z peněženek.

Tuzemský šampion okamžitě začal spolupracovat na vyšetřování, povolal policii, která vyšetřování přebrala a soupeř odjel domů. Mezitím vše prolétlo twitterem. Na případ upozornil Miro Bilan, chorvatský pivot, jenž sarkasticky napsal, že to byla výborná pohostinnost a organizace.

"Celá země je zavřená, v hale je šedesát lidí a přesto se stane tohle?" ptá se opora Sassari.

Nymburk ovšem vzkázal, že si není vědom jakéhokoliv přehmatu. Podle vyjádření policie nedošlo k násilnému proniknutí do prostor šatny. V prostorách haly funguje bezpečnostní služba, která se stará o to, aby se do ní nedostala osoba nesouvisející s pořádáním zápasu.

"Celá organizace utkání probíhala stejně, jako při všech předchozích zápasech, kdy k žádným problémům nedošlo. Za celou dobu působení nymburského klubu v evropských pohárech nikdy nic takového hlášeno nebylo. Mrzí nás, že k něčemu takovému došlo a že tento incident špiní jméno našeho klubu a že zcela zastínil dění na hřišti," uvedl klub.