Hosté sice většinu zápasu dotahovali náskok domácích, kteří hráli s velkou energií, ale Nymburk měl dobré pasáže, kdy Igokeu přehrával a dokázal se držet v kontaktu. Především souhra mezi Klassenem a pivotem Natem Watsonem přinášela i efektní smeče. Postupně se chytil střelecky Simmons a ve druhé půli i Palyza.

Právě trojky pomohly stáhnout narůstající ztrátu až na pět bodů, když Klassen trefil trojku s klaksonem třetí čtvrtiny. V tu chvíli to vypadalo, že by Nymburk mohl pomýšlet na obrat. Jenže Crawford byl proti a v poslední čtvrtině téměř neminul. Zřejmě se mu povedlo přetavit v pozitivní motivaci emoce, které nasbíral v první půlce, kdy se dostal do roztržky s Klassenem a dostal za to technickou chybu. Od té doby hrál s mnohem větším nasazením a nakonec byl klíčovou postavou zápasu.

Bodově mu pomáhal Kendrick Ray, který hrával za Nymburk. Před zápasem se srdečně zdravil s Petrem Bendou, ale v zápase se nešetřili a došlo i na tvrdý střet mezi nimi. Energicky hrající domácí zápas zakončili šňůrou 10:0 a nakonec tak z vyrovnaného utkání udělali jasnou výhru.

Nymburský Benda si v zápase připsal tři doskoky a jako první hráč v historii Ligy mistrů nasbíral 350 doskoků. Celkem vládne doskakovačům historie s 352 doskoky.

„My měli dvě věci, na které jsme si chtěli dát pozor. A to na protiútoky Igokey a jejich fyzickou hru s doskoky. A z protiútoků jsme dostali sedmnáct bodů a z druhých šancí patnáct bodů. A to je moc,” věděl Roberts Štelmahers, trenér Nymburka. „Musíme být mnohem více agresivnější a bojovnější. Ale další zápas začíná za stavu 0:0 a máme ještě čtyři zápasy. Zapracujeme na detailech a výsledky přijdou,“ věří nymburský kouč.

Kanonýr Deníku Jan Kočí se vydal na dráhu trenéra už v osmnácti letech

„Dostali jsme snad padesát bodů z protiútoků, po ztrátách a z jejich doskoků, což je problém, který nás položil. Několikrát jsme byli na pěti, šesti bodech, ale pak vždy uděláme chybu a je to rázem zase dvouciferný rozdíl. Jestli chceme v Lize mistrů něco uhrát, tak těchto chyb se musíme vyvarovat,“ uvedl po utkání nymburský basketbalista Martin Kříž. „Ale nesmíme dávat hlavu dolů. Teď máme dva týdny na to, abychom zapracovali na nedostatcích a za dva týdny na Královce předvedli dobrý výkon a získali výhru, která nás odpíchne jiným směrem,“ přeje si Kříž.

„Mě to hodně mrzí, protože jsme se dlouho drželi. Domácí mají svou kvalitu, ale i přes úseky, kdy se nám nevedlo, jsme se několikrát dokázali přiblížit na pět bodů. Jenže tu poslední čtvrtinu jsme měli zvládnout lépe,“ hodnotil utkání Lukáš Palyza, hráč Nymburka. „Domácí měli útok více pod kontrolou a bez tolika ztrát, zatímco my jsme tam kolikrát zkoušeli věci, které ještě nemáme natrénované a měli jsme z toho ztráty, které nám lámaly vaz. Proti Bahcesehiru doma už musíme vyhrát a věřím, že se nám to podaří. Pro diváky to bude super zápas proti top tureckému týmu, tak snad přijdou a podpoří nás, abychom to zvládli,“ přeje si Palyza.

„Bohužel jsme tam udělali v klíčovou chvíli chyby, ztratili jsme míče a soupeř šel do protiútoků, ze kterých rozhodl. Stále ale věřím, že máme dobrou šanci postoupit. Od prvního utkání jsme udělali velký posun a teď se budeme ještě zlepšovat. Stále máme před sebou čtyři zápasy a musíme jako tým udělat vše pro to, abychom v nich zahráli lépe,“ je odhodlaný nejlepší střelec utkání v nymburském dresu Gerel Simmons.

Další zápas sehraje Nymburk 1. listopadu doma v Praze na Královce proti Bahcesehiru, který v tomto kole prohrál 66:80 na Bilbau.

Igokea - Nymburk 91:74 (18:15, 21:17, 22:24, 30:18)

Nejvíce bodů: Crawford 33, Ray a Tanaskovič po 16 - Simmons 18, Klassen 14 a 10 asistencí, Watson 12, Palyza 10, Lockett 9, Benda 4, Kříž 3, Ivanauskas a Gibbs po 2. Fauly: 19:17. TH: 20/12 - 17/14. Trojky: 9:10. Doskoky: 44:42. Ztráty: 7:14. Zisky: 10:5. Asistence: 24:18.

David Šváb