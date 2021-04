Nejlepším střelcem zápasu byl nymburský kapitán Vojtěch Hruban, který si zahrál po pauze zaviněné zraněním soutěžní utkání po měsíci. Měl tak hlavní podíl na vítězství svých barev. „My se po té pauze moc těšili a bylo to vidět na energii. Chyb tam sice bylo dost, dostávali jsme zbytečné koše, ale hlavní byla energie, se kterou jsme do zápasu šli. Ta nám pomohla v první půli si vybudovat náskok,“ hodnotil výkon mužstva autor čtyřiadvaceti nymburských bodů.

Nymburk odstartoval do zápasu výborně. Brno se ale nevdávalo a když dostali alespoň malou příležitost, hned toho využilo a bodově se přitáhlo. „Měli jsme velmi dobrý vstup do zápasu, ale pak jsme měli na to uhrát ještě lepší výsledek. Vždy, když jsme se trochu utrhli, tak jsme polevili v obraně a Brno se několikrát vrátilo zpátky,“ vyprávěl po zápase nymburský basketbalista Lukáš Palyza. „Brno je ale jeden z mála týmu v české lize, který nás dokáže připravit na to, co nás teď čeká v Lize mistrů. Nefunguje to tak, že budeme hrát v české lize na půl plynu a pak zmáčkneme pomyslné tlačítko a půjde nám to dobře i v Lize mistrů. Základ je se dobře připravit v české lize a nic nepodceňovat,“ uvedl Lukáš Palyza.

Hosté sice bojovali, ale na favorita to bylo málo. Ten opět prokázal své zkušenosti a došel si při jasnou výhru. „Byly tam dobré pasáže, ale bylo jich strašně málo. Nemůžeme být spokojeni, protože jsme byli málo agresivní v útoku i v obraně. Nechali jsme se přetlačit a byli jsme měkčí než soupeř,“ řekl po utkání brněnský hráč Jan Kozina. „Každý zápas s Nymburkem nám toho dá hodně, protože hrajeme proti nejlepším hráčům v lize. Teď to od nás není výsledkově ideální a musíme se rychle zlepšit,“ přidal Kozina.

Vladimír Malinovský

David Šváb