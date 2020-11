Nymburk ve druhém poločase zcela vypadl z rytmu a neměl síly na to skóre zmírnit. Naopak rozjetý Dijon trefoval i těžké střely a v klidu si hlídal vítězství. V dresu hostů se v závěru objevil i nymburský odchovanec František Rylich, který tak prožil premiéru v Lize mistrů.

Ohlasy po utkání

Oren Amiel (trenér Nymburka): „Dokázali jsme se soupeři vyrovnat jen pětadvacet minut. Pak se projevilo, že jsme teď přišli o basketbalovou formu. Ale bylo to i o tom, jak Dijon dobře hrál. Není náhoda, že v posledních letech patří k top týmům. My bojovali sami se sebou a ještě s tímto dobrým soupeřem. Příště musíme být lepší.“

Vojtěch Hruban (kapitán Nymburka): „Byli jsme v těžké situaci, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Nebyl to povedený start do sezony, příště musíme být lepší, ale v Dijonu se vždy hraje těžko. Bylo vidět, že nám sem tam překážel míč a že jsme nebyli schopni zakončit při kontaktu se soupeřem, což je hodně tréninkem. Navíc oni měli vysoké pivoty, přes které jsme se těžko prosazovali. Většina zápasu od nás nebyla špatná, ale problém byl v konzistenci v útoku, což je dáno tréninkem. Víme, že příště už budeme lepší, škoda, že to takto dopadlo. Nebylo v našich silách vyhrát. Ale vymlouvat se nechceme. První střídání bylo dobré, pak už jsme se musel rozbíhat a cítil jsem se unaveně. Přece jen basketbalový pohyb nám teď dlouho chyběl. Dijon hraje specifický styl obrany a já byl docela hodně volný a kluci mě dobře hledali. Takže jsem neměl špatný zápas, ale kdybych byl v lepším rytmu, tak jsem mohl dát ještě více bodů. Pro nás bude hlavní, abychom vyhráli dvojzápasy s Bursou a Keravnosem. Nic se neděje a jedeme dál podle plánu. Teď už se může trénovat, tak příště určitě budeme lepší.“

Luboš Kovář (hráč Nymburka): „Bylo to náročné pro všechny z nás, ale nemůžeme se na tu situaci vymlouvat. Snažili jsme se tam nechat všechno, ale ta pauza na nás byla vidět. Největší problém byl v tom, že jsme po nějaké době nemohli. První poločas jsme se drželi, pak se projevila únava. Já byl nadšený, že jsem si mohl zahrát, snažil jsem se tam nechat všechno, bojovat a každou minutu na hřišti jsem si užíval. Snažil jsem se pomáhat a plnit úkoly trenéra. Snad se mi to povedlo. Dijon byl pak už rozjetý a na co sáhli, to proměnili a hráli zkušeně. My už na to pak neměli odpověď.

Retin Obasohan (rozehrávač Nymburka): „Trenéři a spoluhráči mi to hodně ulehčili a pomohli mi rychle do týmu zapadnout. Samozřejmě to ještě nebylo ono, ale věřím, že to brzy bude ode mě mnohem lepší, že se rychle dostanu do rytmu. Je jen otázka času, než budeme týmem, jakým můžeme být. Můžeme být mnohem lepší, protože tento tým má hodně talentu a skvělé trenéry. Až budeme moci pořádně trénovat, tak budeme výrazně lepší. Jsem z tohoto týmu opravdu nadšený, jak jsem ho za těch pár dní poznal. Příští týden v Burse to od nás bude něco úplně jiného.“

František Rylich (hráč Nymburka): „Jsem moc rád, že jsem mohl poprvé nastoupit do zápasu Ligy mistrů, i když to bylo jen na poslední dvě minuty za rozhodnutého stavu a můj přínos pro tým nebyl nijak velký. Ani jsem nebyl nervózní, jen jsem nebyl rozehraný, jak jsem celý zápas seděl. Pro mě to byly podobné pocity, jako když nastoupím v české lize. Asi to bylo i tím, že se hrálo bez diváků. Kdyby tam byli, tak by to určitě bylo něco jiného a asi bych ten rozdíl pocítil více. Projevilo se, že Retin Obasohan přišel teprve nedávno a ještě jsme neměli čas se sehrát. Kluci se snažili, ale moc nám to nepadalo, zatímco Dijon dal důležité střely a chytil se.“

Hayden Dalton (hráč Nymburka): „Měli jsme jen čtyři dny na to, abychom se po dlouhé pauze co nejlépe připravili a ještě to nebylo ono. Jedna věc je udržovat se v kondici, jiná je udržet si basketbalovou formu. A ta tam tentokrát nebyla. Nehráli jsme tak, jak umíme. Ve třetí čtvrtině jsme přestali hýbat míčem a hodně jsme driblovali, zatímco ostatní jen stáli. Nebyla to naše hra s rychlými přihrávkami. Dijon hrál naopak dobře, proměňoval. Teď můžeme opět začít trénovat, máme týden na to dostat se do formy a věřím, že v Burse to od nás bude jiné.“

David Šváb