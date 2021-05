„Nikdy nikoho nepodceňujeme, ale na druhou stranu víme, že je to hlavně o tom, jak my budeme kontrolovat situaci. A v první půli nás hosté ničili na doskoku, ačkoli jsme na to byli teoreticky připraveni. Občas je to ale těžké převést do praxe,“ uznal trenér nymburského celku Oren Amiel.

Po změně stran ale jeho družina opět zabrala a nenechala nikoho na pochybách, kdo bude na palubovce pánem. „V poločase jsme se snažili hráče trochu namotivovat, protože když máme tyhle věci pod kontrolou, hraje se nám lépe. Opavě je třeba dát kredit za to, že hrála agresivně, jak se play off hraje, museli jsme se s tím vypořádat, abychom hráli se stejnou agresivitou na nasazením. Když se nám to ve druhé půli povedlo, tak jsme zápas rozhodli,“ zhodnotil zápas kouč vítězů.

Favorit byl předem jasný, ale žádný soupeř není předem poražený. „Připravovali jsme na zápas, že nemáme co ztratit. Kluci k tomu přistoupili, že jsme hráli velmi pohledný basket, agresivní. Měli jsme ale sílu jen na první poločas. Bohužel nám chyběl nějaký další zkušený hráč do rotace. Absence Filipa Zbrojánka byla citelnější, než jsme čekali. Dokud jsme měli síly, tak jsme se drželi, ale pak nás Nymburk spláchl rychlým protiútokem a jednoduchými koši po našich neúspěšných střelách a chybách. Nymburk se těžko zastavuje,“ vyprávěl po utkání Kryštof Vlček, asistent trenéra Opavy.

Ten už upřel svůj zrak na pondělní střetnutí. „Věřím, že to vyhecuje kluky k agresivitě a bojovnosti. Budou chtít předvést co nejlepší výkon. Přijde tolik lidí, kolik nepřišlo za celou sezonu. Otevírají se haly a my ji máme tak velkou že může přijít víc lidí než tady. Věřím, že to s fanoušky zdramatizujeme,“ plánuje Vlček.

Především v prvním poločase Opava zlobila Nymburk na doskoku. A se nestává tak často. „Měli jsme problém na doskoku, kdy to šlo přes naše křídla. Nebyli jsme tak fyzičtí. Opava do toho šla v klidu a bez nervů, hráli uvolněně,“ řekl po zápase nymburský kapitán Vojtěch Hruban. „Do toho se chytil Radovan Kouřil, který měl dobrý zápas, ale my se na něm střídali a dokázali ho přibrzdit a zastavit, ale on nám dělal největší problém. Opava hrála hodně agresivně, bylo tam hodně rukou a pak záleží na rozhodčích, jestli to pískají. Když se to píská, tak je jasné, že jejich pivoti budou mít problém s fauly. Věřím, že v pondělí bude konec,“ doufá Hruban.

Velká rotace hráčů na straně Nymburka je vždy obrovskou výhodou. „Opavě trochu došly síly, hráči byli unavení, my naopak máme druhé poločasy lepší díky širší lavičce. Chtěli jsme si pohlídat jejich útočný doskok, ale za první půli jsme jim dovolili deset útočných doskoků. S tím jsme určitě nebyli spokojeni a na tom musíme do druhého zápasu zapracovat,“ ohlédl se za utkáním nymburský basketbalista Jakub Tůma.

Jen poločas proti tak velkému týmu jako je mistrovský Nymburk rozhodně nestačí. O tom se borci Opavy přesvědčili i v tomto finále. „Do poločasu jsme hráli vyrovnaný a dobrý basket, dokázali jsme se Nymburku vyrovnat fyzicky i rychlostně, ale Nymburk měl dobrý vstup do třetí čtvrtiny, získal náskok asi dvanácti bodů a to se pak proti němu těžko dohání,“ přiznal Jakub Slavík, hráč Opavy. „Projevila se zkušenost Nymburka z Ligy mistrů a už si to pohlídal. My máme celou sezonu založenou na střelbě za tři body, není důvod to teď měnit, protože je to disciplína, ve které se cítíme komfortně,“ dodal Slavík.