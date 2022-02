Nymburk opět nastoupil bez lehce zraněných Lukáše Palyzy a Jerricka Hardinga. Oproti předchozím zápasům však předvedl svou kvalitu Vojtěch Hruban. Ten měl dosud v roce 2022 trojky 0/12, ale v Ústí hned s první trojkou uspěl a to ho nakoplo k nejlepšímu ligovému výkonu od začátku listopadu.

K němu se přidal František Váňa, který se 17 body odehrál druhý nejlepší zápas od příchodu do Nymburka. A když se na konci první čtvrtiny prosadil dvakrát Colbey Ross, utekli hosté na dvouciferný rozdíl a ten už nepustili. Naopak postupně vedení navýšili na 21 bodů a v klidu si hlídali vítězství.

Nymburk jasně dominoval pod košem, kde dal 50 bodů oproti 18 bodům domácích. Mimo jiné parádní smečí přes obránce se v poslední čtvrtině prosadil Hruban.

„Jsme rádi, že jsme zápas zvládli, protože po té dlouhé pauze nebyla naše forma úplně skvělá, trápili jsme se střelecky a týmy to proti nám pak mají jednoduché, zalezou do bedny a proti Pardubicím to byla velká křeč. Ale tady jsme si dokázali pomoci střelbou z dálky, udělali jsme si na začátku nějaký náskok, který jsme drželi celý zápas. Na druhou stranu Ústí patří kredit za to, že nás nenechalo vydechnout, a že hrálo až do konce. Takže myslím, že se na to dalo i koukat,“ vyprávěl po zápase nejlepší nymburský střelec Vojtěch Hruban. „Tím dunkem na konci jsem překvapil sám sebe. Myslel jsem si, že tolik nevyskočím, ale nějak podvědomě jsem to zkusil. I jsem si pak hezky zařval. Ale bylo to opravdu těsné. Myslím, že mezi míč a obroučku už bych nenacpal ani papír. Jsem rád, že jsem to tam procpal skrz obruč. U střelby je to tak z padesáti procent o hlavě. V sobotu mi tam první střely nepadly a vykopal jsem si díru, ze které jsem se pak nemohl vyhrabat ven. Také jsem předtím strávil pár dní v posteli a nohy nebyly ideální, teď už to bylo mnohem lepší. Takže výkon ode mě byl mnohem lepší. Pomohla mi i ta první střela, kterou jsem dal první trojku v tomto roce,“ zhodnotil i svůj výkon zkušený nymburský basketbalista.

„Nymburk splnil roli favorita, my mu gratulujeme. Já jsem rád, že jsme to po prvním poločase, kdy jsme nehráli dobře v útoku, doslova nezabalili, a ve druhém poločase jsme předvedli slušný basketbal, na kterém se dá stavět v následujících zápasech,“ uvedl po utkání Jan Šotnar, trenér Ústí.

Ústí nad Labem - Nymburk 78:92

Nejvíce bodů: Autrey 26, Svejcar 20, Pecka 12 - Hruban 24, Váňa 17, Ross 13, Kříž 9, Tůma a Benda po 7, Routt 6, Gak 4, Rylich 3, Kovář 2. Fauly: 18:24. TH: 24/21 - 14/10. Trojky: 9:6. Doskoky: 29:41. Ztráty: 14:12. Zisky: 6:7. Asistence: 10:18. Čtvrtiny: 15:25, 17:25, 24:22, 22:20.

David Šváb