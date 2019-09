Lídr české reprezentace začínal s basketbalem v USK Praha. „Už jako malý klučík vynikal. Neváhám říct, že to bylo dítě jako z jiné planety. Svým nadšením a láskou ke sportu dokázal pobláznit ostatní. Tahle euforie mu zůstala dodnes,“ říká Petr Janach, dlouholetý mládežnický kouč a manažer klubu.

Satoranský na Folimance vydržel do osmnácti let. Pak šel do Španělska, následoval draft NBA a pak i stěhování do Ameriky. „Kdysi mi říkal, že sní o NBA. Slyšel jsem to od spousty kluků, ale v jeho případě mi to utkvělo v paměti.“

PŘÍHODA Z DĚTSTVÍ

„Byli jsme na soustředění, a protože se blížily zkoušky na střední školy, dal jsem klukům úkol z matematiky. Tomáš jej nedokázal spočítat, což jej rozzlobilo. Začal bouchat do židle. Vždy chtěl vyhrávat, nejen v basketu.“ Petr Janach, kouč