Není to jako v české lize, kdy je většinou při zápasech Nymburka brzy rozhodnuto. Toto je Liga mistrů a vyrovnané a vypjaté mače až do posledních vteřin.

Po první desetiminutovce měli domácí jen tenký náskok. Vedli o pouhé tři bodíky. Týmy předváděly hodně ofenzivní basketbal, obrana byla až na druhé koleji a košů padalo na obou stranách hodně. Ani jeden celek si ale nevytvořil větší náskok. Spíše naopak – mužstva se ve vedení co chvíli střídala. Na konci první čtvrtiny přišel na palubovku mladý Kovář a uvedl se trojkou. Skvělý start do zápasu, díky tomu šel Nymburk zase do vedení.

Šest bodů po pár vteřinách hry ve druhé části bylo příjemných, ale vůbec nic to neznamenalo. Sassari se přitáhlo a domácí začali mít problémy. Zkraje čtrnácté minuty šel italský celek do vedení a následně i do bodového trháku. Třináctibodové manko bylo rázem na světě a pro Nymburk pořádně nepříjemné. Ukrajování z náskoku soupeře šlo domácím hodně ztuha. Dvě vteřiny před pauzou se trefil za dva body domácí Harding a zakulatil tak poločasové skóre na 40:50.

Ve druhé čtvrtině přišel zmar nymburského mužstva v koncovce. Domácí vypadli z role, se střelecky trápili, naopak hosté dokázali využívat rychlých brejků a díky tomu vedli v poločase o deset bodů.

Během pěti minut druhého poločasu se domácím podařilo přiblížit na sedm bodů. Co se jim však nedařilo, bylo zastavování brejků protivníka. Sassari stále sázelo koše po rychlých výpadech. Rozdíl ve skóre se stále pohyboval okolo deseti bodů v neprospěch českého šampiona. Důležité chvíle jsou jako stvořené pro Hardinga. Odpovědnost vzal na sebe v těžké chvíli a během kratičké doby dal dvě trojky za sebou. Jenže pak dali tři koše v řadě hosté a zase jejich náskok narostl na jedenáct bodů. Na konci třetí části vykřesali domácí naději. Dalton dal za tři, Obasohan za dva body. Nymburk tak ztrácel před závěrečnou čtvrtinou šest bodů. A to bylo hratelné.

Dvakrát během krátké doby se Nymburk přiblížil na tři body a oživil svoji šanci na vítězství. Hosté ale byli proti, vždy se jim podařilo odskočit. Jednapadesát vteřin před koncem dal Palyza trojku a znovu oživil šanci. Dalton po chviličce skóroval za dva body a manko bylo jen jediný bod.

Těžko by někdo vymyslel podobnou zápletku. Nymburk sedmnáct vteřin před koncem chyboval. Ovšem na druhé straně pokazili svoji šanci také Italové. Vteřiny ubíhaly, Nymburk měl jen pouhé čtyři sekundy na střelu. Jedinou vteřinu před koncem vystřelil Dalton za dva body a trefil nymburskému celku vítězství. Nemožné se stalo skutečností. Český mistr si tak připsal druhé vítězství. Po velkém boji a obrovském dramatu.

Nymburk - Sassari 90:89

Nejvíce bodů: Harding 28, Prewitt 17, Dalton 10, Obasohan 9, Kovář a Palyza po 8, Kříž 6, Zimmerman 4 - Gentile 18, Burnell a Bilan po 17, Kruslin 15. Fauly: 19:21. TH: 19/9 - 9/3. Trojky: 11:8. Doskoky: 40:43. Ztráty: 10:13. Čtvrtiny: 25:21, 15:29, 24:20, 26:19.