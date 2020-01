Hned z kraje roku jedou na slezský trip

Už ve čtvrtek odehrají basketbalisté Nymburka první zápas nového roku. Zavítají do Opavy, kde je čeká odložený zápas 16. kola Kooperativa NBL. Půjde o souboj dvou nejlepších týmů tabulky, a tak se jistě bude na co těšit. Zvláště když při poslední cestě do Opavy vyhráli hosté až košem v posledních vteřinách. Navíc si svůj pobyt ve Slezsku prodlouží a hned v pátek zavítají do Ostravy.

Basketbalisté Nymburka (v bílém) ve 14. kole Kooperativa NBL přehráli Kolín 114:7. | Foto: Tomáš Laš

Původně to vypadalo, že čtvrteční zápas v Opavě bude přímým soubojem o první místo v tabulce. Opava totiž měla dlouho na kontě jedinou porážku z říjnového duelu na nymburské palubovce (92:75). Všechny ostatní duely Slezané vyhráli a drželi se v tabulce hned za českými multišampiony. Jenže těsně před Vánoci nečekaně utrpěli druhou prohru a to v Ústí nad Labem. Navíc vysokou 66:93. To však nesnižuje, že Opava má v této sezoně skvělou formu a zužitkovává zkušenosti, které nabrala v minulé sezoně během účinkování v Lize mistrů. „Zatím prohráli jen dvakrát a potvrzují své silné stránky. Pro nás je důležité začít nový rok po krátké pauze tak, jak chceme hrát v obraně i útoku a navázat na výkony z předvánoc. Opava je dobrá dlouhodobě. V minulé sezoně měli potíže vyrovnat se s programem a měli zranění. Teď jsou kompletní, mají zpátky i Klečku a jsou tak mnohem nebezpečnější. Musíme si na ně dát pozor,“ varuje asistent trenéra Aleksander Sekulič. Pozor si hosté musí dát zejména na tříbodovou střelbu Opavy, když v této disciplíně je nejlepší v celé soutěži s úspěšností 38 procent a s průměrem 12 trojek na utkání. Nebezpeční jsou v tomto ohledu zejména Luděk Jurečka, Václav Bujnoch, Radim Klečka a samozřejmě Jakub Šiřina. Reprezentační rozehrávač hraje ve velké formě a má průměry 20,3 bodů a 8 asistencí na utkání. To z něj dělá nejlepšího střelce i nejužitečnějšího hráče v soutěži. „Šiřina je jejich motorem, ale teď mají i Klečku, což je hráč, který ho dokáže nahradit. Celkově je to tým, který umí skvěle střílet, navíc jsou silní na doskoku a není náhoda, že jsou na druhém místě tabulky,“ dodal Sekulič. Zatímco s Opavou půjde o souboj s druhým týmem tabulky, o den později vyzve Nymburk naopak předposlední tým Kooperativa NBL. Ostrava z posledních devíti zápasů porazila jen poslední Kolín. Ovšem na konci listopadu ukázala, že podcenit nesmí Nymburk nikoho, jelikož na jeho palubovce sehrála velmi dobrý zápas a domácí vyhráli „jen“ 95:81, což je jejich druhá nejtěsnější výhra v sezoně. „Ostrava má mladý tým, který má nevyrovnané výkony, ale především doma jsou nebezpeční. neustále se zlepšují a nesmíme zapomenout, že doma nám způsobili docela problémy, kdy jsme je nebránili zrovna dobře a oni hodně zlobili,“ upozornil Sekulič. V Opavě se hraje dnes od 18 hodin, v Ostravě pak v pátek v 17.30. DAVID ŠVÁB

