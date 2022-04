Posledních 37 vzájemných zápasů vyhrál Nymburk. A to paradoxně v době, kdy Děčín prožíval nejlepší období ve své historii a hned čtyřikrát se dostal až do finále. Žádný jiný tým nebyl v uplynulé dekádě finálovým soupeřem Nymburka častěji, než právě Děčín.

Válečníci jsou vyhlášeni i výraznou podporou svých fanoušků, kteří jezdí i na venkovní zápasy. Naposledy jim vytvořili domácí prostředí v Hradci Králové, kde Děčín zvítězil nad Královskými sokoly 91:80 a vyhrál předkolo 2:1 na zápasy. Do play off tak postoupil jako devátý tým po dlouhodobé části. Válečníci tak ukázali, že když mají kompletní a zdravý kádr, jsou nebezpeční pro každého. Vždyť i o Vánocích zlobili Nymburk v ligovém utkání hraném v Poděbradech a prohráli jen 89:96.

Série bude pokračovat opět v Nymburce v pondělí od 18 hodin. V Děčíně se bude hrát ve čtvrtek a v pátek.

Na zápasy v Nymburce opět platí speciální akce navazující na nedávné utkání pro školáky. Každé dítě do 12 let má vstup do haly zdarma a k tomu navíc zdarma i jednu vstupenku pro dospělý doprovod.

„Teď začíná play off a tam se všechno maže. Nezáleží na historii ani na tom, kolikátý kdo skončil v tabulce. Všichni chtějí vyhrát a postoupit a musíme si to zasloužit. Děčín určitě nepřijede smířený s porážkou a my musíme předvést to nejlepší, co v nás je. Play off vyžaduje úplně jiný přístup, jinou mentalitu, jinou energii. My se tomu snažili v posledních zápasech přiblížit,” uvedl před prvním zápasem Aleksander Sekulič, trenér Nymburka. „Česká liga je hodně kontaktní a to platí i pro Děčínu. Bude to hodně fyzická série. My teď měli dlouhou pauzu, Děčín je rozehraný, což může být jeho výhoda. My se musíme rychle dostat do rytmu a budeme se chtít prezentovat naší hrou. Já už jako trenér play off zažil, ale jako hlavní trenér Nymburka budu mít v play off premiéru a těším se na to. Jsme favorité a je to pro nás velká výzva a odpovědnost uspět. Máme poměrně mladé hráče, por které to také bude výzva a doufejme, že budeme úspěšní,“ přeje si kouč Nymburka.

„Většinou jsme s Děčínem v play off hráli až ve finále, teď to bude trochu něco jiného,” má jasno nymburský hráč Vojtěch Hruban. „Chceme vyhrát ve čtyřech zápasech a rozložit minuty tak, abychom se nemuseli nějak stresovat. Možná je dobře, že máme na začátek tak bojovného soupeře, který o nás půjde a dostaneme se tak hned do play off nálady. Všichni víme, že v Děčíně na Maroldovce nás čeká bouřlivé prostředí, tak doufám, že naši fanoušci přijdou vytvořit bouřlivé prostředí i u nás,” věří Hruban.

David Šváb