Polabí – Prostějov 75:64

Oba týmy nastoupily s několika hráči z Kooperativa NBL. Prostějov přivezl Františka Váňu, Adama Gogu či Lukáše Sychru. Polabí táhli Filip Novotný, Dominik Heinzl, Martin Kolář či Eduard Kotásek.

Z počátku se oba týmy rozjížděly pomalu a k vidění bylo mnoho zbytečných ztrát. Polabí si ale udržovalo většinu zápasu vedení, jen ve druhé čtvrtině na chvíli pustilo dopředu Orli, díky jejich přesné střelbě za tři body.

Do druhé půle ale domácí naskočili se zvýšenou aktivitou v obraně a také na útočném doskoku, když důležitou roli sehrál Heinzl, který dal za tři minuty deset bodů a výraznou měrou přispěl k vytvoření dvouciferného náskoku, který si už Polabí pohlídalo.

„Je to velmi důležitá výhra. Vzhledem k reprezentační pauze byly oba týmy téměř kompletní. Nám chyběl Luboš Kovář, který jel s národním týmem do Litvy. Bylo to otevřené utkání, mohl vyhrát kdokoli,“ řekl trenér mužstva Basketbal Polabí Jan Košař.

„Po rozpačité první čtvrtině jsme se začali trochu rozjíždět a dostávali jsme se do tempa. To vyvrcholilo ve třetí čtvrtině, kdy jsme soupeře udrželi na šestnácti bodech a sami jsme dali dvacet sedm bodů, což rozhodlo. Klíčové bylo, že v prvním poločase jsme měli nula útočných doskoků a ve druhé jich bylo dvanáct, dostávali jsme se do druhých šancí a to byl zlom, který v utkání nastal. Bylo to dané aktivitou Dominika Heinzla, který se zdravě naštval a chodil doskakovat. Kluci to měli v hlavách a začali to ve druhé půli plnit,“ hodnotil utkání kouč.

Hráč nymburského A týmu Jakub Tůma nasbíral pět bodů, tři doskoky a tři asistence.

Nejvíce bodů: Novotný 17, Heinzl 16, Kotásek 11, Jirák 10, Kolář a Dlugoš po 8, Tůma 5 – Michalčík 14, Váňa 13, Svojanovský 8.

Tomáš Laš