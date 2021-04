„Byla to od nás hanba, od prvního po posledního hráče týmu. Bylo to od nás opravdu ohavné a doufám, že se to nebude opakovat,“ byl po utkání hodně stručný, ale také hodně výstižný hostující hráč Domagoj Proleta.

Tím vlastně řekl vše. Pražský tým na domácí borce prostě a jednoduše neměl. „Začali jsme dobře, převzali jsme kontrolu nad zápasem. Našli jsme způsob, jak hrát plynule. To je příběh zápasu. Není k tomu moc co říci. Když si hráči takto půjčují míč a proměňují se střely, tak je o vždy zábava. Pro nás je hlavní, že jsem zůstali zdraví a že ze zápasu můžeme mít dobrý pocit. Hráči odvedli dobrou práci,“ byl pochopitelně spokojený nymburský trenér Oren Amiel.

Tomu vyšel i další jeho plán. „Snažili jsme se dostat Jerricka Hardinga zpět do pohody, proto jsme ho využívali na více pozicích a hráli trochu více na něj, aby se cítil jako před zraněním. A on si vedl opravdu dobře,“ mnul si spokojeně ruce kouč Nymburka.

A právem. Harding byl nejlepším střelcem utkání, nastřílel dvaadvacet bodů.

Více prostoru než jindy dostal odchovanec nymburské basketbalové školy Rostislav Jirák. A ten si zápas moc užíval. „Osobně jsem hrozně rád, že jsem v posledních zápasech dostal hodně minut. Jsme rád, že jsem mohl ukázat, že na ligovou úroveň mám,“ konstatoval mladík nymburského týmu.

Také in hodnotil výkon Nymburka jako téměř bezchybný. Oproti poslednímu měření sil. „Byli jsme podstatně energičtější. Před několika dny jsme na Folimance podali ospalý výkon, dělali jsme hloupé chyby, odstupovali jsme od hráčů a nechávali jsme je střílet. Soupeř se chytl, a proto utkání dopadlo tak, jak dopadlo. V tomto zápase jsme od začátku hráli naplno, dobře jsme bránili, běhali jsme do rychlých protiútoků a hned na začátku jsme si vybudovali dvacetibodový náskok. V zápase byli i hráči z lavičky dobře připravení. Vyrovnali jsme letošní rekord v počtu asistencí. My se týmově snažíme hrát celou sezonu, ale tentokrát jsme i úspěšně proměňovali střelecké pokusy a tím nebylo tak těžké sbírat i asistence,“ vyprávěl Jirák.

Pořádně rozladěný byl trenér pražského celku Dino Repeša. S takovým debaklem se nehodlal smířit. „Náš předzápasový cíl bylo zapojit do rotace všech dvanáct hráčů, protože už za dva dny nás čeká velice důležitý zápas s Opavou o čtvrté místo v tabulce. Jenže to není důvod k prohře o šedesát bodů, o dvacet sedm doskoků. To pro mě nebyl profesionální přístup,“ zlobil se na své svěřence kouč USK.

Šanci v jeho týmu dostali i mladíci, ti si ale o další šanci rozhodně neřekli. „Mladí hráči, kteří hráli, musí do zápasu vložit více energie, více koncentrace, protože jinak nemohou hrát v zápasech play off. Byla to pro ně šance hrát dobře v útoku, dobře v obraně bez nějakého tlaku na výhru v utkání. Ovšem musím znovu opakovat, neviděl jsem z jejich strany žádnou velkou energii ani koncentraci. Vypadá to, že budeme muset play off odehrát jen se sedmi hráči,” varoval hráče Repeša.

Jak už bylo řečeno, USK Praha čeká ve čtvrtek mnohem důležitější utkání. Vysokou porážku na to ale svádět nejde. “Možná se hráči šetřili v hlavě na utkání v Opavě, ale to není omluva. Hrát proti Nymburku musí být pro mě jako trenéra i pro každého hráče motivací v každém okamžiku. Je to pro mě nepochopitelné, že všechny ostatní zápasy s Nymburkem byly dramatické a teď, když hrají všichni hráči, je to mínus šedesát. To není normální. Mínus pět před sedmi dny a teď mínus šedesát,“ nechápavě kroutil hlavou trenér hostujícího mužstva.