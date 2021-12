Pardubice přijely oslabené o nemocného Petra Šafarčíka a zraněného Michala Svobodu. To Nymburk po delší době nastoupil v podstatě kompletní, když zdravotní problémy má jen mladý odchovanec Filip Kábrt.

Nymburk od začátku potvrzoval roli favorita, ale držel si jen mírný náskok. Pardubice se držely v kontaktu zejména díky Davidovi Pekárkovi a Dantezovi Waltonovi, kteří se trefovali z dálky. První klíčový okamžik přišel v závěru první půle, kdy dal Harding deset nymburských bodů za sebou a zařídil poločasové vedení o 11 bodů. Navíc na začátku druhé půle přidal další trojku.

Pardubice se ještě přiblížily na 52:60, ale pak Nymburk zabral v obraně a šňůrou 14:0 definitivně rozhodl. Náskok si pak domácí v klidu hlídali i díky Martinu Křížovi, který zahrál nejlepší zápas od svého návratu po zranění kolene a 9 body, 4 doskoky a 3 asistencemi ukázal, že se znovu dostává do formy. Dvanácti body se blýskl Petr Benda.

„První zápas po delší pauze, o to důležitější byl. Dělali jsme tam chyby, ale hráli jsme celkem dobře. Nejdůležitější je, že jsme vyhráli, měli jsme správný přístup a že se nikdo nezranil. Věděli jsme, že to nebude stejný zápas jako v Pardubicích, protože jsme čekali, že po prohře s Ústím přijde jejich reakce,“ radoval se Aleksander Sekulič, trenér Nymburka. „Důležité pro nás je, že se chytil Martin Kříž a zvedl si sebevědomí. Tvrdě makal na tom, aby se po zranění vrátil a věřím, že brzy bude ve formě, jakou měl před zraněním,“ byl dobře naděný kouč Sekulič.

Za vítězstvím nasměroval svůj tým nymburský Jerrick Harding. „Upřímně, umíme zahrát mnohem lépe. V obraně jsme byli v první půli špatní. Dovolili jsme jim získávat útočné doskoky a neplnili jsme si úkoly. Ale to se dá čekat v prvním zápase po delší pauze. Určitě ale musíme hrát lépe, zvláště teď v Lize mistrů. Mě tam spadlo pár střel a pak máte vždy sebevědomí na to, abych si bral další a další střely. Spoluhráči mě pak hledali. Skórovat a tvořit útok je moje práce,“ řekl s třiadvaceti body nejlepší střelec nymburského celku.

„Přišli jsme s menšími zdravotními problémy a hráli jsme bez dvou důležitých hráčů Šafarčíka a Svobody. Byla tak menší rotace, protože mladí hráči postrádají zkušenost. První poločas byl dobrý, ale prohráli jsme si to na doskoku. To je každý zápas stejné, musíme na tom pracovat. Jsme menší tým než Nymburk, ale to není důvod, abychom na doskoku tak ztráceli. Ve druhé půli už nám kvůli menší rotaci chyběla energie. Ale myslím si, že jsme byli Nymburku dobrým soupeřem,“ zamyslel se trenér Pardubic Dino Repeša.

„Snažili jsme se bojovat až do konce jako tým a to se nám vedlo lépe než v prvním vzájemném zápase s Nymburkem. Oni mají opravdu dobrý tým, my postrádali dva hráče, ale bojovali jsme,“ komentoval utkání Dantez Walton, hráč Pardubic. „Klíčový rozdíl byl v doskakování. Oni mají docela vysoký tým, vyšší než máme my. Snažili jsme se je vytlačovat, ale stejně jsme míče ztráceli. Můj výkon by byl určitě lepší, kdybychom vyhráli. Samozřejmě jsem rád za hodně bodů, ale hlavně mě zajímají vítězství než body.“

Nymburk - Pardubice 99:78

Nejvíce bodů: Harding 23, Benda 12, Palyza a Hruban po 11, Tůma 10, Kříž 9, Gak 7, Ross a Kovář po 6, Rivers a Váňa po 2 - Walton 26, Vyoral 19, Pekárek 16. Fauly: 18:23. TH: 28/20 - 22/17. Trojky: 9:11. Doskoky: 46:35. Ztráty: 5:14. Zisky: 8:5. Asistence: 22:14. Čtvrtiny: 30:23, 22:18, 22:15, 25:22.

David Šváb