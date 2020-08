Basketbalisté Nymburka vyhráli i druhé utkání v přípravě na novou sezonu a sedmnáctinásobné polské šampiony Slask Vratislav porazili na jejich palubovce 92:86. A to stále hráli bez lehce zraněného Vojtěcha Hrubana a nové posily Omara Prewitta. Jiná posila Jerrick Harding debutovala v nymburském dresu 19 body. Rozehrávač Luka Rupnik zaznamenal 16 bodů a 7 asistencí.

Z přípravného basketbalového utkání Nymburk - Pardubice (76:64) | Foto: Foto: Tomáš Laš

„Byl to klasický polský soupeř. Nepříjemný, agresivní a hrál fyzický basketbal. My měli trochu problém chytit začátek, ale je třeba tým pochválit, jak jsme se ve druhé půli zlepšili a začali hrát to, co chceme. Díky tomu jsme zápas otočili a vyhráli. Každé vítězství je jen dobře,“ řekl k utkání Petr Šafarčík, hráč Nymburka.