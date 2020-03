Měli jste velmi dobrou sezonu a velmi rychle se to kvůli koronaviru změnilo v tuto těžkou situaci pro celý svět. Je to pro vás velké zklamání. Jak vaše první sezona v Evropě končí?

Nikdo tohle nečekal a je těžké se s tím vyrovnat. Všechny sporty nyní ruší sezony. Samozřejmě je to pro nás o to těžší přijmout, že se nám tolik dařilo a ukazovali jsme i v Lize mistrů, že jsme opravdu dobrý tým, který může uspět. Musíme to ale přijmout a jít dál stejně jako celý svět.

Po týdnu v karanténě jste se vydal domů. Bylo to proto, že prezident Trump vyzval všechny Američany k návratu, protože bude ještě více zavírat hranice?

Rozhodl jsem se vrátit, protože už není moc velká šance hrát a naše vláda nás volá, že se máme vrátit domů. A pro mě je důležité moci být se svou rodinou. Když se situace uklidní a začne se znovu hrát, tak se rád vrátím zpět do klubu. Teď nás ale prezident vyzval, že je čas vrátit se domů.

Máte informace o tom, jaká je teď situace v Michiganu a u vás doma v Charlevoix? Je to podobné jako tady v České republice?

Tam je to naštěstí zatím dobré. V celém Michiganu je jen pár nakažených a v mém městě nikdo. Je to přece jen hodně daleko od velkých měst, takže věřím, že to tak zůstane. Když před deseti lety řádila prasečí chřipka, tak se to k nám také nedostalo. Je to docela bezpečné místo pro současnou situaci.

Takže nejtěžší pro vás teď bude do Michiganu se vůbec dostat, že?

Přesně tak. Teď letím do Londýna a doufám, že let do Ameriky nebude zrušen. Přes New York bych se měl dostat do Michiganu. Hlavní je teď doletět do Ameriky a pak už se domů nějak dostanu.

Od minulého pátku jste musel být v bytě v karanténě. Jak jste to prožíval?

Bylo to těžké, protože jsem vycházel z domu maximálně na pár minut. Takže jsem byl doma, četl si, byl v kontaktu s rodinou a přáteli a čekal jsem. V Americe bude situace podobná, ale alespoň budu s rodinou, budu na samotě v lese, kde si budu moci vyjet na koni a podobně.

Tohle byla vaše první profesionální sezona. Tak jaké si na ní odvážíte nejlepší vzpomínky?

Určitě to budou lidé. Náš tým byl opravdu skvělá parta. Získal jsem hodně kamarádů. Měl jsem skvělé spoluhráče, skvělého trenéra a celý klub byl skvělý. Myslím, že jsem měl velmi dobrou nováčkovskou sezonu, dosahovali jsme velkých úspěchů, ale je na prd, že to skončilo tak brzy. Ale rozhodně jsem velmi spokojený s tím, jaký tým jsem si vybral na začátek mé kariéry.

Na koho budete vzpomínat nejvíce?

Asi na Petra Bendu. Má hrozně zajímavou povahu. Je takový tichý, ale zároveň je velmi zábavný. I když toho moc neřekne, tak jeho přítomnost na hřišti i v kabině je velmi znát. A moc si vážím jeho rad, které mi dával. Ale se všemi v týmu mám velmi silný vztah.

Je možné, že vás fanoušci ještě znovu uvidí v nymburském dresu?

Všechno je možné. Vzhledem k tomu, co se teď ve světě děje, tak je těžké říci, co bude v příští sezoně. Momentálně se těším domů za rodinou a pak budu postupně řešit, co dál. Krok po kroku.

David Šváb