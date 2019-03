Hala Klimeška bude zaplněná

Nymburk – Basketbalisté Nymburka v 10. kole nadstavby Kooperativa NBL hostí ve formě hrající Olomoucko. Nebude se však hrát ve Sportovním centru Nymburk, ale výjimečně v Kutné Hoře, kam ligový mistr míří v rámci propagace basketbalu. Sportovní hala Klimeška by měla být zaplněná do posledního místa, což by mělo ještě přidat na atraktivitě zápasu. Utkání začíná ve středu od 18 hodin.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Michaela Hasíková

„Změna to asi bude, protože jsme tam trénovali jen jednou a nejsme tam zvyklí, ale pro oba týmy to bude stejné. Na tréninku to tam docela padalo, ale uvidíme při utkání,“ řekl Tomáš Vyoral, hráč Nymburka. „Mělo by přijít hodně diváků a mě se vždy hraje lépe před plnou halou, než poloprázdnou. Z tohoto hlediska to bude fajn. Na soupeře si musíme dát velký pozor, jelikož jsme tam před třemi týdny málem prohráli. To musíme brát jako varování,“ uvedl Vyoral. (tz) Plecitý zaskočil v bráně, gól nedostal. Milovice srazily aspiranta na postup Přečíst článek ›

Autor: Redakce