Ginzburg s Prometey budou bojovat v Nymburce o postup i za Ukrajinu

Trenéra české basketbalové reprezentace Ronena Ginzburga čeká jen čtyři dny po výhře nad Bulharskem další velká výzva. Tentokráte ale na klubové scéně, když už jako trenér ukrajinského týmu Prometey bude v Lize mistrů ve čtvrtek od 18 hodin usilovat o výhru proti Kluži, která by jeho tým výrazně přiblížila historickému postupu do čtvrtfinále elitní soutěže. To ovšem v situaci, kdy je tým kvůli válce na Ukrajině v azylu v Nymburce a jeho hráči neustále musí myslet na to, zda jsou jejich příbuzní a kamarádi v bezpečí.

