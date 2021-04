„Počítali jsme s tím, že v úvodu zápasu to pro nás nebude snadné poté, co jsme se v posledních dvou týdnech hodně vydali fyzicky i mentálně v Lize mistrů. Ale hráči velmi dobře zareagovali ve druhé půli. S tím jsem spokojený,“ ulevil si po utkání trenér nymburského týmu Oren Amiel.

Opava sice na začátku vzdorovala. Ale jakmile se nymburský stroj rozjel naplno, těžko stačila. Šanci tak mohli dostat i méně vytěžovaní borci. „Mohli jsme dát více minut i hráčům, kteří poslední dobou tolik nehráli. Je to pro nás dobré vítězství. Při zápase je třeba hledat, kdo má zrovna tu správnou energii a kdo se cítí v zápase dobře a kdo naopak ne. A tentokrát jsme cítili, že Petr Benda a Martin Kříž jsou těmi, komu se daří. Oni nám dali energii ve druhé půli a sázka na ně bylo dobré rozhodnutí,“ chválil borce jejich nadřízený.

Sázeli na únavu soupeře po náročném programu v Lize mistrů. A také na to, že Nymburku chybělo trio klíčových hráčů. „Protože jsem fandil Nymburku v posledních utkáních evropského poháru, věděl jsem, že měli náročný program. Bylo mi jasné, že budou chtít hráče s menšími zraněními trochu pošetřit,“ řekl Kryštof Vlček, asistent trenéra Opavy. „I nám chyběl Filip Zbránek, kterému by zápas seděl. Před zápasem řekl, že nenastoupí. Věřil jsem v náš úspěch a první poločas vypadal velmi slušně. Bohužel nás nepodržely šestky a naši rozehrávači nedali tolik bodů jako obvykle. K tomu bych vyzvedl výkon Martina Kříže, který mi to asi dělá schválně a proti Opavě zahraje vždycky velice dobře. Našim rozehrávačům zápas nesedl,“ kritizoval svůj tým Vlček.

Opava se držela, rozhodující úder ze strany domácích přišel na začátku druhého poločasu. „Vůbec nevím, jak vysvětlit úvod druhé půle. Vyrobili jsme nějaké ztráty a netrefovali jsme některé střely. Martin Gniadek v první půli snad neminul, ve druhé nedával. Pochopitelně na něj bylo přitlačeno a měl pozice těžší. Na začátku druhé půle jsme se trápili v útoku, dali snad jeden bod za čtyři minuty,“ popsal nejdůležitější momenty střetnutí opavský asistent trenéra.

Podobně hodnotil zápas také opavský Petr Bohačík. „Odehráli jsme solidní první poločas. Docela se nám dařilo střelecky a Martin Gniadek dělal domácím problémy. Z pozice pivota dal asi čtyři trojky. Využili jsme toho, že některé opory domácích nehrály. Věděli jsme, že třetí čtvrtina bude trochu vítr ze strany soupeře, přece jen nejsou z české ligy zvyklí hrát vyrovnané zápasy. My jsme se v útoku zasekli a náskok narůstal. Najdeme na zápase dost pozitiv, ale my se budeme dívat hlavně na negativa, abychom mohli být příště ještě lepší,“ přidal Bohačík.

V poslední době sledoval své spoluhráče spíše z lavičky a držel svým spoluhráčům palce. V zápase s Opavou chtěl mladík František Rylich ukázat, co umí. „Pro mě to byl po delší době zápas, kdy jsem nastoupil na více minut. Věděl jsem, že tohle je moje příležitost a že do ní musím dát všechno. Snažil jsem se v obraně, povedlo se něco i v útoku,“ byl spokojený se svým výkonem nymburský mladíček.

Ani on nečekal úplně snadný zápas. „Zápas bych hodnotil kladně, vyhráli jsme. Tušili jsme, že to bude těžké. V prvním poločase jsme se mírně trápili v útoku, Opavě padly nějaké střely. Do druhého poločasu jsme vstoupili s větším nasazení, hodně jsme si pomáhali v obraně, v útoku jsme si posílali míč a dokázali jsme si připravit volné střely. Tím jsme se dokázali přehoupnout do náskoku, který nám zaručil vítězství, které jsme chtěli,“ dodal Rylich.