Jako malý jste začínal s fotbalem. Proč jste u něj nezůstal?

Hlavním důvodem byl asi čas. V době, kdy jsem s fotbalem končil, jsem zároveň hrál i basketbal, a tím, že jsem byl starší, jsem začal basketbal brát jako prioritu a už jsem jednoduše neměl čas ani energii na obojí.

Zkoušel jste i další sporty, ale nakonec si vybral basketbal. Proč padla volba zrovna na tento sport?

Asi jsem viděl, že bych v basketbalu mohl mít i nějakou budoucnost. Nebylo to tak, že bych si tím byl jistý nebo něco podobného. Ale v tu dobu mě to nejvíce bavilo a i mi to nejvíce šlo.

Udělal jste dobře, že jste si vybral basket?

To nikdy nemůžu vědět. Bůh ví, co by se stalo, kdybych zůstal u fotbalu nebo jakéhokoli jiného sportu. Já si ovšem za svým rozhodnutím stojím a jsem rád, že jsem tak i učinil.

Nyní už několik sezon válíte za nymburský klub. Jak se vám v něm líbí a co považujete za váš největší sportovní úspěch?

V Nymburce jsem naprosto spokojený. Co se týče klubu, trenérů, kamarádů, spoluhráčů, zázemí. Atmosféra nebo také parta, co tu máme, je suprová a tím jsou i lepší výkony a výsledky. Pokud bych měl říct největší úspěch co se týče mého působení v Nymburce, bylo to bylo asi druhé místo na mistrovství republiky v kategorii U15, nebo poté čtvrté místo na mistrovství republiky kategorie U17, kde jsem zároveň získal i ocenění All star. Co se týče mimo nymburského basketbalu, tak určitě třetí místo na mistrovství Evropy divize B v Rumunsku.

V Nymburce máte také úplně na dosah možné sportovní vzory. Jsou jimi právě basketbalisté mistrovského Nymburka?

Já jako člověk asi vzory úplně nemám, stojím si spíš za tím, že chci být „unikátní“ a výjimečný jako já sám. Ale ovšem všechny basketbalisty z našeho áčka moc obdivuji a snažím se od nich co nejvíce naučit.

Který z hráčů nymburského klubu vás nejvíce baví nebo ke komu nejvíce vzhlížíte?

Kdybych si měl vybrat, tak to bude asi Jaromír Bohačík. Na tréninku mi vždy přijde jako úplně v pohodě člověk, se kterým se dá bavit a zároveň je i skvělým basketbalistou.

Nyní je ale sport na druhé koleji. Udržujete se sám nějak ve formě? Máte třeba možnost kromě kondice pilovat střelbu na koš?

Tím, že byly zrušeny všechny týmové tréninky, tak se musíme každý připravovat sám. Máme od našeho kondičního trenéra posilovací plány, které můžeme cvičit. Já sám se snažím každý den udělat alespoň něco, ať už je to posilování, běh nebo například jízda na kole. Se střelbou na koš je to složitější. Náš koš, který máme normálně na zahradě, je momentálně v opravě a jediné koše jsou na druhé straně města a ještě pravděpodobně nejsou ani ve správné výšce.

Vy máte také sestru, která hraje basketbal na nejvyšší ženské úrovni. Dochází mezi vámi k nějakému soupeření?

Když jsme byli menší, byli jsme mezi sebou hodně soutěživí. Často, když jsme hráli, jeden z nás se urazil, když prohrával, nebo se stále na něco vymlouval a vždy jsme se toho druhého snažili nějakým způsobem předehnat. S tím urážením jsem to byl převážně já, protože jsem neustále prohrával. Teď, když už jsme starší, k žádnému soupeření nedochází, spíš naopak. Snažíme si navzájem ve všem pomoci, co se hlavně basketbalu týče.

Nyní v době pauzy spolu se sestrou také trénujete nebo jedete každý sám?

To je různé. Občas když se dohodneme, trénujeme nebo cvičíme spolu, občas každý sám.

Sportovci jsou už nějaký čas mimo hru. Jak trávíte volné dny vy?

Pokud necvičím nebo nesportuji, dost pravidelně spím. U nás na nymburském gymnáziu máme zavedenou normální docházku online přes internet. Takže musím vstávat brzo do školy, takže si po škole rád pospím. Dále se dívám na seriály a filmy, čtu si knížku, nebo hraji na počítači.

Co vás karanténa naučila?

Že i když to na první pohled vypadá jako prázdniny, prázdniny to nejsou.