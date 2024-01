Děčínští basketbalisté jsou k nezastavení. Jejich vítězné tažení nepřerušil ani Nymburk. Válečníci ho v domácí hale, která se otřásala v základech, porazili 83:66 a vyhráli sedmý zápas v řadě.

Závěr utkání Děčín - Nymburk. | Video: DENÍK/Jaroslav Zeman

Velmi dobré sudé čtvrtiny. To byl jeden z klíčů pro cenný děčínský skalp nad v té době vedoucím týmem tabulky. Druhou vyhráli Válečníci 23:13, tu poslední dokonce 21:8! Děčínské ARMEX Sportcentrum bylo vyprodané až po strop. Fanoušci opět vytvořili místy elektrizující atmosféru.

Nymburk se propadl na druhé místo, v čele nejvyšší basketbalové soutěže je Opava. Děčín je třetí a na první dva celky se pomalu ale jistě dotahuje.

„Rozhodla naše agresivita, udrželi jsme Nymburk na uzdě. Pomáhali jsme si v obraně a nedali jim nic zadarmo,“ přiznal děčínský basketbalista Jan Štěrba, který je jakýmsi štístkem celku ze severu Čech. Po svém příchodu z Pardubic totiž Štěrba v děčínském dresu ještě neprohrál.

„Máme dobrou konzistenci na obranné polovině, kde soupeřům nedovolujeme pravidelné výpady. To podle mě rozhoduje. Porážka Nymburka chutná dobře, o tom žádná. Je to důležité vítězství. Navíc za dva týdny tady hostíme Opavu, takže bych chtěl pozvat naše skvělé fanoušky, ať nás přijdou podpořit," přidal Štěrba.

Svěřenci Tomáše Grepla se dostali do potíží ve třetí čtvrtině, kterou Nymburk vyhrál o deset bodů. Dokonce v ní vedl, jenže Válečníci, vedení skvělým Waltonem, ho nepustili do většího bodového úniku.

Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

„Rozhodly naše velmi dobré sudé čtvrtiny, ve kterých jsme svým způsobem Nymburk defacto přehráli. Klíčový moment přišel ve třetí čtvrtině. Nymburk zvýšil agresivitu v obraně, zápas měl nádech bitvy v play-off. My jsme si v ten okamžik nebyli schopni v útoku skoro půjčit míč. Nymburk vedl o tři body, ale my jsme mu nedovolili utrhnout se ještě víc. Pak už to bylo kdo z koho, my jsme v té ruletě byli lepší. Měli jsme za celý zápas pouze dvanáct asistencí, přesto jsme Nymburk porazili. A jsme za to moc rádi,“ přiznal šťastně unavený Tomáš Grepl, trenér BK ARMEX Děčín.

Jeho tým se na třetím místě nenápadně přibližuje čelu tabulky. „Umístění nebo nějakou vítěznou sérii neřeším. Mým úkolem je hned po skončení zápasu hráče vrátit na zem. Není to tak dávno, co jsme na tom byli v tabulce bídně. Musíme si vážit toho, kde jsme. Je potřeba do dalších zápasů jít s pokorou,“ dodal.

Nymburk, který opět není tým basketbalovým kolosem, který celou ligu válcoval, spadl na stříbrnou pozici. Na severu Čech zklamal v útoku. „Hráli jsme ve skvělé atmosféře a byla to velká show. Nemohu si stěžovat na přístup mých hráčů. Věděli jsme, že to tu bude těžké i proto, že jsme nechali hodně energie a emocí ve středečním utkání s Opavou. Na to se nám nepovedlo navázat. V první půli jsme nebyli dostatečně dobří a dovolili soupeři odskočit. Pak jsme zařadili vyšší rychlost, zlepšili se, ale chybělo nám i trochu štěstí, když jsme minuli otevřené střely. Soupeř naopak trefil těžké střely, chytil se a zápas dohrával v euforii. My se naopak nechali pohltit frustrací. Chtěl bych ocenit nasazení, které hráči dali do druhé půle, ale potřebujeme mít konzistentní výkon po celých čtyřicet minut a to tam stále není," přiznal zklamaný trenér Nymburka Francesco Tabellini.

„Když má tým úspěšnost z trestných hodů padesát procent a z trojek osmnáct procent, tak je to těžké. Zvláště když je naše hra založená na trojkové střelbě. Ale to se může stát a měli bychom najít jinou zbraň, což se nepovedlo," litoval kapitán Nymburka Martin Kříž. „Teď se na to detailně podíváme, ale není čas o tom moc přemýšlet, protože nás čeká důležitý zápas ve FIBA Europe Cupu, který bude jedním z nejdůležitějších ve skupině. Rozhodně do té středy chceme jít úplně jinak. Nemohu říci, že by tam od nás nebylo nasazení, ale dělali jsme chyby v obraně. A když nám to nešlo v útoku, tak právě v obraně jsme to měli zvládnout lépe. V jednu chvíli jsme se dotáhli, a pak tam kvůli dohadům byla dlouhá pauza a od té doby se domácí zase chytli, ale horší bylo, že jsme tam pak zase udělali chyby, které domácím pomohly,“ dodal Kříž.

Děčín - Nymburk 83:66 (20:19,43:32, 59:58)

Nejvíce bodů: Walton 27, Ogundiran 15, Svoboda 12 - Gordon 15, Mathon 13 + 10 doskoků, Svejcar 8, Sehnal 7, Rylich 6, Collins a Kříž po 5, Tůma 4, Bohačík 3. Fauly: 27:29. TH: 39/31 - 31/16. Trojky: 6:6. Doskoky: 38:35. Ztráty: 17:17. Zisky: 8:9. Asistence: 12:14. Diváci: 1200 (vyprodáno).