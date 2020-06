Ani takový vysoký počet ale nedonutil organizátory změnit filozofii celého turnaje a tak i letos platilo, že si každý musí zahrát dostatečné množství utkání. Naprostá většina účastníků tak odehrála minimálně čtyři zápasy, na titul bylo často potřeba hrát i sedmkrát, což byl ve velkém vedru a dusnu úctyhodný výkon.

Účast nebyla jenom hojná, ale také velmi kvalitní. V kádrech jsme mohli najít jména jako je Martin Kříž, člen základní sestavy reprezentačního týmu mužů, členy širšího kádru reprezentace Jakuba Tůmu a Miroslava Štafla, juniorské reprezentanty, několik hráčů nejvyšší soutěže a rovněž vysloužilých ligových basketbalistů. Titul v hlavní kategorii Masters nakonec po lítém boji získal favorizovaný tým "Za 5 minut 12" s Martinem Křížem, Jakubem Tůmou a ligovým hráčem Theodorem Dlugošem. Ve finále ale měli namále, když je juniorské naděje měly doslova na lopatě, ale o titul je připravil nezvládnutý závěr.

Organizátory velmi potěšila stále rostoucí účast v dětských kategoriích. Letos už počet týmů atakoval dvacítku, a tak byly děti rozdělené podle věku "do 9 let" a "do 13 let". Velký zájem byl tradičně o kategorii "4Fun" určenou především neregistrovaným hráčům a smíšeným týmům. Paradoxně právě finále 4Fun bylo zřejmě nejvypjatějším soubojem celého turnaje a došlo i na početné strkanice. Vše ale nakonec proběhlo v duchu fair play. Svůj turnaj odehrálo i pět ženských týmů, což je rovněž nedílná součást celého streetballového klání na Rémě. Vysokou úroveň měly rovněž doprovodné soutěže ve smečích, trojkách a šestkách.

Úspěch celého turnaje těší o to víc, že letos byla kvůli koronaviru jeho podoba dlouho nejasná. „Potvrdilo se, že náš turnaj už má vybudované dobré jméno a je nedílnou součástí letního kolotoče streetballových turnajů. Dbáme především na dobrou atmosféru, chceme aby se lidi u nás cítili dobře a vraceli se k nám, což se daří. S třiapadesáti týmy už se pomalu dotýkáme stropu naší kapacity, ale malý prostor na navýšení ještě máme. Uvidíme, jestli se to bude potřeba už za rok," řekl předseda organizačního výboru Pavel Hauerland.