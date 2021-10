Ostrava přijela bez svých dvou nejzkušenějších hráčů, když rozehrávače Ubillu nepustilo do hry zranění, a pivota Bohačíka trenér Choleva šetřil. Nymburk toho využil a od začátku hosty zatlačil zejména díky skvělé střelbě z dálky. Už za prvních osm minut trefil šest trojek a další dvě dlouhé dvojky.

Pak se tradičně rozstřílel Jerrick Harding, který i tvořil hru a za necelých 16 minut na hřišti stihl 18 bodů a 9 asistencí. Ve třetí čtvrtině pak přišel drtivý nástup domácích, kteří chodili do jednoho protiútoku za druhým a chvílemi se předháněli, kdo předvede hezčí smeč. Smečovali Rivers, Gak, Hruban, Váňa, Kábrt i přes obránce i nejmenší hráč domácí sestavy Harding. Výsledkem bylo skóre 37:12 a Nymburk svůj bodový průměr ze sezony vyrovnal už po třech čtvrtinách.

Velkým pozitivem zápasu je, že do něj nastoupilo hned třináct hráčů ročníku 1998 a mladší, z toho sedm na straně Ostravy a šest za Nymburk. Všichni navíc odehráli více než deset minut.

Kromě Hardinga byl na domácí straně nejvíce vidět Vojtěch Hruban s 20 body a 5 asistencemi a František Váňa s 18 body. Gorjok Gak zaznamenal double double se 14 body a 12 doskoky.

„Byl to pro nás opravdu dobrý zápas. Předváděli jsme dobrý výkon v obraně i útoku. Potřebovali jsme takový výkon. Zastavili jsme jejich opory, sami jsme dobře hráli naše útoky a výsledkem je krásná výhra. Když se daří v obraně, je pak snazší chodit do protiútoků. také se dostáváme do lepší fyzické kondice a na hřišti tak vypadáme lépe. Věřím, že tohle tempo budeme držet celou sezonu,“ uvedl po zápase Aleksander Sekulič, trenér Nymburka. „Musím se přiznat, že jsem si ve třetí čtvrtině naší hru tak užíval, že ani nevím, kolikrát jsme zasmečovali. Skvěle jsme si půjčovali míč. Máme přes třicet asistencí, což vždy ukazuje, že jsme hráli v útoku skvěle jako tým. Ještě nemyslíme na Ligu mistrů, čeká nás ještě sobotní zápas s Pardubicemi,“ přidal kouč Nymburka.

„Hlavní příčinou naší vysoké porážky byla střelba domácích. My jsme v obraně trochu experimentovali, zkoušeli jsme si nějaké věci, ale vůbec nám to neklapalo,“ přiznal hostující trenér Adam Choleva. „Tím dostali domácí prostor to využívat. Pro nymburské lehké vítězství byly důležité skoro šedesátiprocentní trojky. V prvním poločase jsme se chtěli domácích držet co nejdéle, ale hodně nás ubíjelo, že oni proměňovali opravdu těžké střely, zatímco my nedávali ani z volných pozic. Ve druhém poločase jsme dávali dost prostoru mladším hráčům a bylo vidět, že Nymburk je rychlostně ještě někde jinde a my se k ní nedokážeme ani přiblížit. Abych se přiznal, Nymburk jsme tolik neskautovali. Tento týden jsme se soustředili na svou hru, abychom zlepšili to, co nás trápí. Nymburk si vždy uhraje to svoje, mají zraněného důležitého hráče, teď jim přijde cizinec… Myslím, že budou zase tak dobří, jako bývali,“ řekl Choleva, který neměl k dispozici kompletní kádr. „Chyběli nám dva hráči. Many (Ubilla) se nepříjemně zranil, Petrovi (Bohačík) jsme dali volno. Měl nějaké šrámy, které potřeboval doléčit. Ke konci hrálo hodně mladých hráčů, kteří se ukázali v dobrém světle. Mrzí mě, že v době, kdy byli na hřišti věkově podobné pětky, my jsme se jim nedokázali ani přiblížit. Nechali jsme se zbít. Doufal jsem, že se kluci zařadí vyšší stupeň, když proti sobě uvidí hráče, proti kterým hráli v devatenáctkách. Bohužel se tak nestalo. Musím se podívat na video a věřit, že se to zlepší,“ konstatoval kouč Ostravy.

„Jsem rád, že mi to tam spadlo a trochu jsem se oklepal z toho, že první zápasy za Nymburk jsem byl takový neslaný, nemastný. Teď to šlo skvěle týmu, hráli jsme energický basket. Soupeř nám to umožnil, když přijel bez opor. Tolik dunků v rychlém sledu už jsem asi zažil, ale je to moc pěkné, když je tým takhle nahoře. Kluci si pak dovolí zajímavější kousky a nehraje se na jistotu. Pro diváky to bylo super. Předvedli jsme i naší rychlou hru, kterou chceme hrát každý zápas,“ podotkl František Váňa, hráč Nymburka.

„Zpočátku jsme nechali domácí rozstřílet jednoduchými trojkami a oni pak po celé utkání trefovali i těžké střely. Když má soupeř střelbu za tři body padesát sedm procent, je těžké vyhrát. Nymburk nehrál ještě ideálně, ale bylo to o hodně lepší než v předchozích zápasech. Myslím si, že se na nás podepsala absence dvou klíčových hráčů. Chyběl především Petr Bohačík, protože se vždy snaží táhnout tým. Když se nám nedaří, snaží se nás povzbudit. Myslím, že ve třetí čtvrtině nám už došly síly. V poslední době jsme měli hodně cestování do Děčína, pak Ústí, teď Nymburk. Možná jsme to na konci už trochu vzdali. Nepřidalo tomu, že soupeř dával i těžké střely. To bylo deprimující,“ ulevil si ostravský basketbalista Dominik Heinzl.

Nymburk - Ostrava 115:59

Nejvíce bodů: Hruban 20, Váňa a Harding po 18, Gak 14, Tůma 12, Palyza 10, Rivers 8, Rylich 7, Benda 6, Kábrt 2, Kovář 0 - Radukič 12. Týml 8, Heinzl 7. Fauly: 16:17. TH: 17/11 - 10/8. Trojky: 16:7. Doskoky: 37:23. Ztráty: 20:22. Zisky: 13:13. Asistence: 33:10. Čtvrtiny: 28:14, 26:18, 37:12, 24:15.

David Šváb