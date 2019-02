Nymburk – Je tady další finále Kooperativa NBL a má stejné složení jako vloni. O titul se utkají ČEZ Basketball Nymburk a BK Armex Děčín. Pro nymburské je to již čtrnácté finále v řadě a útok na třináctý titul za sebou. Úvodní zápas finálové série hrané na tři vítězné mače začíná v Nymburce ve středu 18. května v 18.30 hodin.

MISTROVSKÉ OSLAVY v podání zkušeného Jiřího Welsche. Budou i letos takové po sérii s Děčínem? | Foto: Foto: Deník

Tým izraelského kouče Ronena Ginzburga je jasným favoritem a Děčín se mu bude snažit tuto roli maximálně znepříjemnit. Zvlášť v domácím zápase, kdy si na pomoc zve fanoušky stejně jako před rokem na zimní stadion. Tím se však trenér Nymburka zatím nezabývá a plně se soustředí na úspěšný vstup do série ve Sportovním centru. Ostatně v prvním zápase měl loni Nymburk s Děčínem největší problémy, když nakonec vyhrál úvodní finále těsně o pět bodů.

„Čeká nás série s kvalitním týmem. My se ale chceme soustředit hlavně na sebe a hrát svůj styl hry s agresivní obranou, jako jsme praktikovali po většinu sezony. Známe silné i slabší stránky Děčína, ale připravujeme se hlavně na to, jak maximálně vyladit vlastní hru," uvedl před úvodním finále Ronen Ginzburg.

Fanoušci od Nymburka očekávají, že finále ovládne v nejkratším možném čase, tedy po třech zápasech, tím se ale kouč nechce nechat svazovat. „Samozřejmě víme, že je to v našich silách, ale na celkové skóre zápasů nemyslíme. Budeme se soustředit pouze na každé následující utkání. Věřím však tomu, že hráči mají silnou motivaci ukončit náročnou sezonu co nejdříve," podotkl kouč a pozval fanoušky. „Věřím, že přijdou ve velkém počtu a zaplní halu. Je to finále a vrchol sezony."

Finálová utkání budou mít bohatý doprovodný program. Ve Sportovním centru bude poprvé velkoplošná obrazovka. Pít se bude postřižinská třináctka Bogan a úvodní slavnostní rozskok vhodí někdejší hvězda Nymburka Ashante Johnson. Nebudou chybět ani cheerleaders z týmu Easy Dance 2000. Program bude pro přítomné fanoušky opravdu hodně nabitý. Nenechte si finále ujít.

VLADIMÍR MALINOVSKÝ

TOMÁŠ LAŠ