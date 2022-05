Podobně jako ve druhém utkání série začala Opava velkým náporem a vedla 11:2, ale tentokrát dokázal Nymburk rychle zareagovat, když Hruban s Martinem Křížem nastartovali spoluhráče a hosté srovnali na 13:13. Do vedení se pak Nymburk dostal až v polovině druhé čtvrtiny, ale od té doby už kontroloval průběh zápasu. Velmi důležitá byla Hrubanova trojka s klaksonem první půle po rychlém přechodu do útoku, když na poslední čtyři vteřiny přišel do hry a ještě stihl od vlastního koše úspěšně zaútočit.

Opava se ještě ve třetí čtvrtině držela na dostřel deseti bodů, ale na začátku poslední čtvrtiny dal Harding rychle devět bodů, zvýšil na dvacetibodový rozdíl a bylo po utkání. To už se pak spíše dohrávalo a Nymburk se chystal na oslavy titulu, zatímco domácí fanoušci děkovali Opavě za vydařenou sezonu.

„Sezona pro nás začala špatně kvůli zraněním a ovlivnilo nám to celou sezonu. Proto je pro nás velmi důležité, že jsme ji zakončili ziskem titulu,” uvedl po utkání Aleksander Sekulič, trenér Nymburka. „Opava byla silný protivník, vyhrála Český pohár. My měli velkou motivaci a ukázali jsme velký charakter. nebylo snadné tu hrát ve skvělé atmosféře a naši hráči zaslouží velké uznání za to, jak to zvládli a plnili plán, který jsme měli. Máme možná nejmladší rozehrávače v lize a v průběhu sezony se hodně zlepšili a vedli tým správně. To mi dělá radost,” pokračoval Sekulič.

V opavské hale byla opět parádní atmosféra. „Nebylo snadné hrát v takové atmosféře. První zápas to pro nás byla velká lekce. Tentokrát jsme na to byli lépe připraveni a přestože nám začátek opět nevyšel, tak jsme byli schopni rychle zareagovat a najít cestu, jak hrát naší hru. Vojta Hruban hrál skvěle celou sérii. I když v některých zápasech nedával tolik bodů, tak velmi dobře bránil a byl naším lídrem. Vystoupil a hrál opravdu na vysoké úrovni. Šel ostatním hráčům příkladem. Je také třeba dát kredit trenérskému týmu Opavy a jejich hráčům za to, jak byli schopni přečíst náš tým. Zjistili, kde si mohou dovolit riskovat a riskovali opravdu hodně, když nechávali některé hráče střílet z dálky. Přineslo jim to výsledek v poháru, ale my nakonec našli způsob a nápady, jak jejich kombinovanou obranu přehrát,“ radoval se nymbruský trenér.

Nejužitečnějším hráčem finálové série byl zvolen nymburský Vojtěch Hruban. „Byl to pro mě jeden z nejemotivnějších titulů, protože letos lidí, kteří nám tolik nevěřili, bylo mnohem více než obvykle. Takže je to mnohem větší zadostiučinění. O to hezčí pocit je vyhrát titul. Ukázali jsme, jak jsme během sezony vyrostli a i během série jsme se dokázali hodně posunout. Druhý zápas nám vůbec nevyšel, ale dokázali jsme se z toho poučit a zápasy tři a čtyři jsme už měli pod kontrolou. Dokázali jsme si poradit se strategiemi, které na nás soupeř zkoušel. Já jsem to řešil i s naším rozehrávačem Colbeym Rossem, který je dominantní na míči a soupeř ho lákal k tomu, aby najížděl na Markussona pod košem. My pak jen stáli v rozích a koukali jsme. Vůbec se nám nehýbal míč. Potřebovali jsme, aby Colbey byl více rozehrávač než skórer a teď to splnil, když nasbíral 12 asistencí. Pak jsme se do hry dostali i my ostatní a týmově jsme soupeře zvládli,“ hodnotil poslední utkání sezony Hruban.

Před začátkem zápasu měl potíže zkušený nymburský borec Petr Benda. „Při rozcvičce mě píchlo v lýtku pod kolenem a byl jsem rád, že vůbec chodím. Kluci fyzioterapeuti mi to trochu uvolnili, ale tentokrát jsem ani jednou nezasprintoval, protože to opravdu nešlo. Ale čekali jsme, že to bude poslední zápas sezony, tak jsem to chtěl zkusit a pod prášky to šlo. Chvíli jsem si ale myslel, že hrát nebudu. Adrenalin ale udělá dost. Pokud to jen trochu jde, tak není čas se šetřit. Po té sezoně, ve které byly hodně velké výkyvy a Opava nás trápila, tak motivace a vyhecovanost byla větší. Takhle vyhecovanější to bylo naposledy s Prostějovem 2011,“ vzpomínal Benda. „Ale zaváhali jsme vlastně jen jednu čtvrtinu ve druhém utkání, jinak jsme to měli pod kontrolou. Teď jsme sice taky nezačali dobře, ale nezpanikařili jsme, jako ve druhém utkání a rychle jsme se vrátili do zápasu, dodal Benda.

Opava - Nymburk 65:87

Nejvíce bodů: Markusson 16, Šiřina a Slavík po 11 - Hruban 27, Harding 23, Ross 16 (+12 asistencí), Kovář a Kříž po 8, Routt 3, Benda 2, Palyza, Tůma, Kábrt, Gak, Rylich po 0. Fauly: 19:22. TH: 18/16 - 12/7. Trojky: 9:8. Doskoky: 33:39. Ztráty: 18:9. Zisky: 4:10. Asistence: 15:21. Konečný stav série: 1:3. Čtvrtiny: 19:16, 17:26, 14:20,15:25.

David Šváb