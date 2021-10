Nymburk právě v Praze na Folimance před rokem utrpěl svou jedinou ligovou porážku za poslední tři roky. Vyrovnaně zde hrál v posledních pěti zápasech. Tentokrát ale nenechal nic náhodě a od začátku potvrzoval roli favorita. Už po minutě donutil domácí k oddechovému času a šňůrou 14:2 v závěru první čtvrtiny získal dvouciferné vedení, které už nepustil. Výrazně k tomu přispěl Hruban, který už v první čtvrtině zaznamenal 12 bodů.

Hrál se pohledný rychlý basketbal s agresivní obranou po celém hřišti. Lépe si s tím ale uměl poradit Nymburk rozehraný z Ligy mistrů. Zatímco nejlepší střelec soutěže Mangas se nemohl přes obranu Nymburka prosadit. Dlouho se nedařilo ani Westovi. Hezké souboje pak sváděli reprezentanti Hruban s Kyzlinkem.

Když do druhé půle vstoupil Nymburk šňůrou 15:2, bylo o vítězi jasno. Ztráta USK narostla až na 31 bodů a Nymburk si v klidu hlídal vítězství, které mu udrželo náskok v čele tabulky. To USK naopak přišlo o druhé místo, kde ho vystřídala Opava, která ztrácí na Nymburk dvě výhry.

Pražanům nepomohlo ani to, že doskočili 22 míčů v útoku a vytěžili z druhé šance 22 bodů.

„Vstoupili jsme do utkání dobře, protože jsme znali kvality USK. Snažili jsme se eliminovat jejich hlavní hru tří křídel. Neobstáli jsme na doskoku, ale v konečném důsledku jsme hráli dobře a vyhráli proti dobrému týmu,“ konstatoval po zápase Aleksander Sekulič, trenér Nymburka.

To jeho protějšek už tak spokojený být nemohl. „Bylo všem jasné od rozskoku, kdo byl lepším týmem. Začali jsme nula šest na domácí palubovce. Snažili jsme se, hráli tvrdě, ale dělali jsme spoustu chyb v obraně i útoku. Máme na čem pracovat, ale potkáme se s nimi ještě minimálně jednou,“ vyprávěl trenér USK Praha Josh King.

Nejlepším střelce zápasu byl nymburský Vojtěch Hruban. „Byl to zápas, který jsme docela dobře zvládli. Nastoupili jsme s velkou agresivitou a energií v obraně. Bylo vidět, že kluci z USK na to nejsou zvyklí a měli s tím problém. Vytvořili jsme si spoustu volných střel a ten tlak jsme dokázali ještě vystupňovat ve druhém poločase. Za nás dobrý a zvládnutý zápas,“ uvedl zkušený borec vítězného celku.

Domácí Nate West nastřílel jednadvacet bodů. „Nemyslím si, že jsme se hostům v úvodu vyrovnali v intenzitě a agresivitě. Dostali jsme se do bodu, kdy bylo jasné, že už nevyhrajeme. Nedařila se nám tolik střelba, ale dali jsme do toho hodně. Neviděl jsem statistiky, ale jsem si jistý, že jsme jednu čtvrtinu vyhráli. To nestačí, když hrajete proti takovému týmu,“ uvedl West.

USK Praha - Nymburk 78:104

Nejvíce bodů: West a Kyzlink po 21, Štěrba a Mangas po 10 - Hruban 27, Rivers 17, Harding 12, Gak 10, Palyza a Kovář po 9, Ross 8, Benda a Tůma po 4, Váňa a Kábrt po 2. Fauly: 20:27. TH: 21/20 - 22/15. Trojky: 4:11. Doskoky: 44:39. Ztráty: 18:13. Zisky: 9:10. Asistence: 16:22. Čtvrtiny: 19:30, 18:25, 16:25, 25:24.

David Šváb