Nymburk šel do zápasu bez klíčových hráčů Retina Obasohana uzdravujícím se po nemoci a také bez Jerricka Hardinga a Vojtěcha Hrubana, kteří doléčují menší zranění z minulých dnů. Opava hrající bez Filipa Zbránka se toho snažila využít a zejména díky přesně střílejícímu Martinovi Gniadkovi držela většinu první půle vedení. Nymburk držel v kontaktu hlavně Hayden Dalton.

V úvodu druhé čtvrtiny dokonce odskočila na sedm bodů, ale pak dal koš Luboš Kovář, Martin Kříž trefil trojku a dalších pět bodů v řadě přidal František Rylich. Rázem z toho byla šňůra 10:0 a nymburské vedení. Opava se ale nevzdávala a do poločasu se oba celky střídaly ve vedení.

Jenže do druhé půle nastoupil Nymburk s větší energií a opíral se o své zkušené české pivoty. Rychlých pět bodů zaznamenal Petr Benda, pak přidal sedm bodů Martin Kříž a domácí šli do rozhodujícího dvouciferného vedení.

Opavě nepomohlo ani to, že potvrdila roli týmu s nejvíce ofenzivními doskoky, kterých tentokráte získala sedmnáct, ale vytěžila z toho jen třináct bodů, zatímco Nymburk dvanáct bodů z devíti doskoků. Opavě pak chyběly body od kapitána Jakuba Šiřiny, který za dvacet sedm minut nedal ani bod. To se mu stalo poprvé od prosince 2019. Velký problém měla Opava i na trestných hodech, kterých proměnila jen devět z třiadvaceti pokusů s úspěšností třicet devět procent, tedy menší než měla úspěšnost střelby ze hry.

„Zápas bych hodnotil kladně, vyhráli jsme. Tušili jsme, že to bude těžký zápas. Opava posílila, nám chybělo pár hlavních opor. V prvním poločase jsme se mírně trápili v útoku, Opavě padly nějaké střely. Do druhého poločasu jsme vstoupili s větším nasazení, hodně jsme si pomáhali v obraně, v útoku jsme si posílali míč a dokázali jsme si připravit volné střely. Tím jsme se dokázali přehoupnout do náskoku, který nám zaručil vítězství, které jsme chtěli,“ uvedl mladý nymburský basketbalista František Rylich.

Nymburk - Opava 87:70

Nejvíce bodů: Kříž 18, Dalton a Palyza po 13, Prewitt 11, Benda a Rylich po 7, Kovář, Šafarčíka. Tůma po 6, Jirák a Zimmerman 0 - Gniadek 19, Kvapil 11, Bohačíka. Slavík po 9. Fauly: 21:24. TH: 29/24 - 23/9. Trojky: 9:7. Doskoky: 38:43. Ztráty: 13:17. Zisky: 9:3. Asistence: 16:12. Čtvrtiny: 18:20, 22:18, 25:13, 22:19.

Vladimír Malinovský

David Šváb