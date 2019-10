Nymburk měl v nohách středeční vítězný zápas Ligy mistrů s Bambergem, navíc do utkání šel bez Ivana Almeidy, který léčí poraněný kotník. Přesto potvrzoval roli favorita a po většinu utkání si držel dvouciferné vedení.

„Bylo to tu těžké utkání jako vždy. Pro nás je důležité, že jsme to dohráli bez zranění, protože se teď potřebujeme soustředit na Ligu mistrů. Můžeme si zapsat do rozpisu další výhru a teď už zas musíme hledět dopředu,“ uvedl Oren Amiel, kouč Nymburka.

„Do zápasu jsme dali hodně energie, ale nehráli jsme moc chytře. Naopak Děčín zaslouží kredit za to, že nás donutil hrát naplno až do konce. Byl to zápas, který se musel divákům líbit. Mám dva stejné páry bot a dnes se mi stala taková nepříjemnost, že jsme si omylem vzal dvě levé boty. A Pomi (Pomichálek – poz, red.) mi půjčil svoje, čímž mi vytrhl trn z paty. Máme stejnou velikost, není to poprvé, co si půjčujeme boty. V Nymburce už jsme si je půjčovali. Naposledy to bylo opačně. Ale už je to dávno,“ smál se po vítězném zápase nymbruský Vojtěch Hruban, s osmnácti body nejlepší střelec utkání.

Děčín – Nymburk 69:86

Nejvíce bodů: Pomikálek 14, Autrey 11, Feštr, Carlson a Šiška po 9 – Hruban 18, Bohačík a Dalton po 11, Booker a Rogič po 10, Benda 8, Peterka 7, Hankins 6, Kříž 5. Fauly: 23:20. TH: 18/11 – 26/18. Trojky: 4:8. Doskoky: 36:41. Nejlepší hráč: Hruban (Nymburk).

David Šváb