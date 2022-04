Obhájce titulu měl dvoutýdenní pauzu od konce základní části, naopak Děčín přijel rozehraný z play in série s Královskými sokoly. A bylo to znát. Útok Nymburka nebyl tak přesný jako obvykle a od začátku tak vládly hlavně obrany. Sudí navíc od začátku drželi přísný metr a házelo se tak hodně trestných hodů.

Nymburk si i tak už v první čtvrtině vypracoval náskok, ale těžko hledal svého střelce. To na straně hostů se chytil Matěj Svoboda a Děčín se vrátil do kontaktu. První klíčová pasáž ale přišla v závěru poločasu, kdy dali trojky Harding a Petr Benda a do pauzy šel Nymburk s náskokem osmi bodů.

Vstup do druhé půle ale vyšel mnohem lépe Děčínu, který se dokonce šňůrou 10:0 dostal do vedení. Jenže Nymburk odpověděl ihned vlastní šňůrou 10:0 a tím v podstatě rozhodl zápas. Dvěma trojkami k tomu přispěl Harding, který tak opět ukázal, že cenu pro MVP sezony dostal oprávněně a pomohl Nymburku z menší krize v zápase.

Důležitými postavami pak byli i Luboš Kovář, František Váňa a zejména Lukáš Palyza, který devíti body a asistencí přispěl k tomu, že z plus pěti Nymburk rychle odskočil na plus patnáct a bylo o vítězi jasno.

„Jak jsme čekali, nebyl to snadný vstup do play off, zvláště po té dlouhé pauze. Děčín v tom měl trochu výhodu, že byl v rytmu. V první půli jsme se trápili s útokem, ale v posledních patnácti minutách už můžeme být s útokem spokojeni. Předtím jsme nedávali ani otevřené střely. Také jsme udělali nějaké chyby v obraně, ale celkově jsme spokojeni s výhrou a v dalším utkání to snad bude i herně lepší,“ věří Aleksander Sekulič, trenér Nymburka. „Je třeba i ocenit výkon obrany Děčína. Obrana je v play off vždy důležitá. I ta naše byla celkem dobrá. Až na prvních pět minut druhé půle, kdy jsme byli v obraně špatní a pak jsme znervóznili v útoku, což vedlo k tomu, že jsme ztratili vedení. Pak jsme se zvedli v obraně a přidal se k tomu i útok,“ přidal Sekulič.

„Na naše poměry zápasů proti Nymburku jsme odehráli velice slušné utkání. Vyrovnali jsme se domácím v doskakování obranném i útočném, což mělo na konečný výsledek docela velký vliv. Bohužel první bod v sérii nemáme, i když jsme si ho hodně přáli. Nicméně dvě vyhrané čtvrtiny proti Nymburku se počítají a na takový výkon bychom chtěli navázat i zítra,“ je odhodlaný kouč hostí Tomáš Grepl. „My jsme bojovný tým, nám nic jiného nezbývá. Pokud bojujeme na sto procent a jdeme na palubovce na krev, potom jsme velmi dobrý tým. Ve chvíli, kdy si začneme myslet, že to umíme hrát, naše výkonnost není taková a projeví se to na výsledku zápasu. Já osobně jsem byl překvapený, že jsme na začátku třetí čtvrtiny šli do čtyřbodového vedení nad Nymburkem. Pokud by se nám takové úseky povedlo zopakovat i v dalších zápasech série, to bude pro nás dobře, protože můžeme nymburský mančaft potrápit ještě více,“ uvedl Grepl.

„Byla tam z naší strany dlouho střelecká nemohoucnost, ale i soupeř si zaslouží kredit za to, jak nám narušoval náš útočný rytmus. Fauly nám přerušoval brejky a my jsme se rozeběhli pořádně až na konci třetí čtvrtiny. Dali jsme pak jednoduché koše, odskočili jsme a už to byla více naše hra,“ vyprávěl Lukáš Palyza, hráč Nymburka. „Tohle je play off a musíme počítat s tím, že si sem soupeř nepřijede jen zahrát. Už zítra máme šanci předvést lepší výkon. Tento nebyl moc přesvědčivý. Hlavně začátek druhé půle se nám nepovedl a pustili jsme soupeře do vedení, což se nám už dlouho nestalo. Byl to důsledek toho, že jsme nebyli v rytmu. Pak to ale zlomila naše dobrá obrana a také jsme začali hrát chytřeji. Děčín se tam trochu nutil do nájezdů, měl z toho ztráty a my z toho dávali snadné koše. To už byla naše hra,“ uvedl Palyza.

„S utkáním spokojeni nejsme, i když se někomu může zdát výsledek příznivý. Mě mrzí náš herní projev v poslední čtvrtině. Začali jsme se soustředit na jiné věci, než byla naše hra a domácí to potrestali. Nepomohly diskuze s rozhodčími, nehráli jsme dobře v útoku a proti naší obraně dal Nymburk několik snadných košů. To se v takovém zápase nemůže stávat. Pokud s Nymburkem vypustíte koncentraci jen na chviličku, dokáže to potrestat. Tři čtvrtiny nestačí. Pokud chceme z této série něco vytěžit, musíme odvést kvalitní výkon celých čtyřicet minut,“ má jasno děčínský basketbalista Matěj Svoboda. „Sice jsme se dokázali dvakrát vrátit do zápasu a jednou dokonce jít bodově před domácí, ale tou největší chybou bylo, že jsme takový výkon nedokázali udržet déle nebo lépe po celý zápas. Mně se zdálo, že Nymburk si celou dobu hrál to svoje a o jejich vítězství rozhodly spíše naše chyby,“ dodal Svoboda.

Nymburk - Děčín 89:74 (23:14, 19:20, 19:20, 28:20)

Nejvíce bodů: Harding 22, Kovář 14 (+8 doskoků), Palyza 11, Ross 10, Hruban 6, Váňa, Routt, Kříž a Benda po 5, Tůma 4, Gak 2, Rylich 0 - Svoboda 17, Šiška 14, Pomikálek a Kroutil po 10. Fauly: 22:26. TH: 34/26 - 22/17. Trojky: 9:9. Doskoky: 41:39. Ztráty: 14:19. Zisky: 8:6. Asistence: 13:18.

David Šváb