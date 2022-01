Písek hrál s Nymburkem dosud jen jednou a to už v roce 2004. Proto byl pro Jihočechy zápas se sedmnáctinásobným českým mistrem svátkem a přišla zaplněná hala, která dělala pěknou atmosféru. Domácí to vyhecovalo a předváděli výkon na hranici svých možností. Presinkem po celém hřišti se Sršni snažili dostat Nymburk společně s fanoušky pod tlak, ten si ale rychle zvykl a ukazoval zkušenost. Přihrávkami rozebíral obranu a výsledkem bylo 36 asistencí, což je nejvíc v této sezoně.

Nymburk nešetřil žádnou z opor a šel si za očekávaným postupem, domácí si i tak zápas užívali a fanoušci slavili každý koš. Po zápase tak byli všichni spokojeni.

Nejlepším střelcem zápasu byl s 20 body Jerrick Harding, Colbey Ross měl 16 bodů.

„Zápas jsme si užili. Bylo skvělé hrát v takové atmosféře, jakou domácí vytvořili. My jsme si přijeli pro výhru a postup a úkol jsme splnili. Bylo sympatické, že domácí se rozhodli riskovat a hrát agresivní obranu. Nutili nás k tomu, abychom museli být chytří a snažit se přechytračit jejich obranu. Několikrát jsme tam ale ztratili míč, což svědčí o jejich dobré obraně. Byla to pro nás výzva a to mám rád,“ chválil soupeře nymburský trenér Aleksander Sekulič.

„Já Písek znám ze zápasu první ligy a z mládeže, takže jsem tušil co nás čeká. Bylo jasné, že do toho dají sto dvacet procent, protože nemají co ztratit. V některých věcech mě překvapili, ale v podstatě naplnili mé očekávání. Hodně běhali, bojovali, ukázali, co v nich je a nemají se za co stydět. Lidi tam chodí fandit, ale teď bylo vidět, že přijel mistr a přišla úplně plná hala. Ta atmosféra byla skvělá,“ pochvaloval si František Rylich, hráč Nymburka). „My jsme museli vyhrát, chvíli jsme si museli zvykat na ten jejich styl obrany, se kterým se naši hráči tolik nesetkají, ale jakmile jsme to zklidnili a dostali jsme se do tempa, tak to bylo dobré a měli jsme to pod kontrolou,“ hodnotil utkání Rylich.

Písek - Nymburk 67:109

Nejvíce bodů: Špičák 14, Sýkora 12, Šlechta 10 - Harding 20, Ross 16, Hruban 12, Kříž a Gak po 11, Tůma a Palyza po 8, Benda 7, Rylich 6, Váňa 5, Routt 3, Kovář 2. Fauly: 23:21. TH: 20/9 - 21/15. Trojky: 10:10. Doskoky: 39:56. Ztráty: 17:15. Zisky: 12:13. Asistence: 17:36. Čtvrtiny: 19:31, 19:25, 19:32, 10:21.

David Šváb