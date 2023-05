/FOTO/ Basketbalisté Nymburka vstoupili do play off Kooperativa NBL výkonem hodným obhájce titulu a přehráli doma USK Praha 99:57. Nymburku útočícímu na devatenáctý titul v řadě se povedlo utnout sérii soupeře v podobě 17 výher v řadě, když především zastavil silný útok Pražanů. Klíčová trojice Shawn Pipes, Michael Okauru a David Böhm dala dohromady jen 14 bodů. V dresu Nymburka se v útoku prosadili všichni hráči, nejvíce pak Evan Gilyard, který dal 11 ze svých 18 bodů v klíčové první čtvrtině. Za USK dal nejvíce 21 bodů Ondřej Švec.

Z basketbalového utkání play off Kooperativa NBL Nymburk - USK Praha (99:57) | Foto: Tomáš Laš

Nymburk měl jasný úkol zastavit klíčové hráče soupeře a to se povedlo na jedničku. František Rylich s Ericem Lockettem naháněli Pipese s Okauruem a vytvářeli na ně velký tlak. Dobrou práci ale odváděla celá obrana Nymburka.

Navíc se domácím dařilo i v útoku a rychlá šňůra 16:0 dala Nymburku klid a vedení 21:7. Na šňůře se pěkný dunkem podílel Ondřej Sehnal, po nástupu z lavičky pak do zápasu vletěl Gilyard, který nejprve vypíchl míč a dal snadný koš a následně trefil tři trojky během tří a půl minuty.

Hosty držel jen devatenáctiletý Švec, který o jediný bod zaostal za svým osobním maximem v nejvyšší soutěži. Zápas tak byl přehlídkou nastupujícího mládí, jelikož na straně domácích byl hodně vidět i Švecův spoluhráč z mládežnických reprezentací František Rylich. Ten před zápasem převzal cenu pro hráče s největším zlepšením a v zápase pak byl nejaktivnějším střelcem svého týmu a zaznamenal 11 bodů, 7 doskoků, 4 asistence a 4 získané míče. Byl tak třetím nejužitečnějším hráčem Nymburka po Martinu Křížovi a Ondřejovi Sehnalovi, který k 8 bodům přidal 6 doskoků a 8 asistencí.

„První výhra je samozřejmě výborná. Ukázali jsme svou hrou, že jsme přišli koncentrovaní, ukázali jsme výborné nasazení. Jestli to byl náš nejlepší výkon, nechci polemizovat. Nicméně takto by mělo vypadat play off. Věřím, že zítra přijdeme stejně koncentrovaní. Je to první výhra a my potřebujeme čtyři,“ řekl po utkání nymburský trenér Ladislav Sokolovský.

„Tentokrát to byl jiný Nymburk než v základní části. Věřím, že v takovém módu teď budeme pokračovat. Všichni k play off přistoupili zodpovědně, nevypustili žádný souboj. Vstup do play off byl výborný, ale tato část sezony je nevyzpytatelná a zítra to bude jiný zápas. Když bychom někoho podcenili, mohou se dít věci. Jednou ze základních věcí bylo, že jsme odvedli dobrou práci na jejich třech stěžejních hráčích. Připravovali jsme se na to, že chceme co nejvíce znepříjemnit hru Pipesovi, Okaurovi a Böhmovi. Myslím, že se nám to povedlo,“ chválil celý tým Martin Kříž, hráč Nymburka.

„Vstoupili jsme do série a ten první krok byl opravdu tvrdý. Hlavní problém byl v tom, že soupeř hrál velmi fyzicky a agresivně a s velkou chutí, k čemuž jim musím pogratulovat. A my jsme na to po zápasech ve skupině A2 nebyli dostatečně připraveni. Takže nám to trochu nabouralo naší hru a trápili jsme se. Neměli jsme dostatek psychické odolnosti, abychom se udrželi v zápase. Ale je to jen jeden zápas v sérii. Nikdo nechce prohrávat vysokým rozdílem, ale v play off se počítá jen výhra a nikoli rozdíl. Takže zítra se vrátíme a budeme se chtít ukázat v lepším světle. Jsem si jistý, že budeme hrát lépe,” hodnotil zápas hostující trenér Francesco Tabellini.

„Skončila naše vítězná šňůra, ale v play off se na žádnou šňůru nehraje, tam to vždy začíná 0:0. Samozřejmě nám to dodávalo sebevědomí, jenže to nevyšlo. Neplnili jsme věci, které jsme měli plnit jak v obraně tak i v útoku. Proto to skončilo takovým rozdílem. Z osobního hlediska to sice patřilo mezi mé lepší zápasy, ale mnohem raději bych byl, kdybychom vyhráli a já nedal nic. Zítra máme další šanci, tak se pokusíme tady uhrát alespoň jednu výhru. Obrana soupeře se vždy zaměřuje na Pipese s Okaurem, protože jsou to nejlepší střelci ligy, proto bylo třeba, abych vzal odpovědnost na sebe já. Zítra to zase může být někdo jiný,” uvedl Ondřej Švec, hráč USK.

Nymburk - USK Praha 99:57 (29:20, 18:12, 22:10, 30:15)

Nejvíce bodů: Gilyard 18, Kříž a Rylich po 11, Palyza 10, Boeheim 9, Sehnal 8, Watson a Autrey po 7, Benda a Lockett po 6, Kovář a Váňa po 3 - Švec 21, Samoura 8, Pipes 7. Fauly: 25:19. TH: 23/17 - 36/18. Trojky: 12:5. Doskoky: 53:38. Ztráty: 12:15. Zisky: 9:6. Asistence: 27:8. Stav série: 1:0.

David Šváb