Nymburk – Nic nového pod sluncem. Basketbalisté Nymburka vyhráli i další zápas nejvyšší tuzemské soutěže a k dosažení další stobodové hranice jim chyběly pouhé čtyři body. Na své palubovce zdolali v pokračování nadstavbové části skupiny A1 celkem snadno tým Pardubic 96:58. Druhý celek tabulky překvapivě nekladl v Nymburce velký odpor. Výrazně prohrál první dvě čtvrtiny a po přestávce nebylo o co hrát.

Z basketbalového utkání nadstavbové části NBL Nymburk - Děčín (87:65) | Foto: Foto: Tomáš Laš

„Pro nás to byl třetí zápas v šesti dnech a konec soutěže je v nedohlednu. Chtěl bych pochválit své hráče za charakter, s jakým vstupují do zápasů, hlavně po tom, co se nám stalo v minulém týdnu,“ poukázal kouč Nymburka Aren Omiel na skoro týden starou porážku od AEK Atény a vypadnutí z Ligy mistrů. „Hráli jsme s větší energií, než jsem já sám očekával. Jsem rád za vítězství a také za to, že se nikdo nezranil. A jedeme dál,“ řekl na pozápasové tiskové konferenci kouč.

Jeho slova podpořil domácí borec Alex Davis. „Měli jsme se zaměřit na obranu a to hlavně ve druhé polovině. V první půlce jsme sice nehráli špatně, přesto jsme po poločase kladli velký důraz na bránění. Hráli jsme dobře jako tým, hráli jsme agresivně a předvedli jsme dobrou práci, která nás dovedla k vítězství,“ hodnotil utkání nymburský s číslem jednadvacet.