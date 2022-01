Oproti minulému týmu, kdy se měl zápas původně hrát, se situace v obou týmech lehce změnila. Jihočeši by již měli mít zpět uzdravené Marka Welsche, Filipa Novotného a Diaga Quinna a především trenéra Gilberta Abrahama. Ten minulý týden u týmu skončil, ale nakonec se domluvil na pokračování ve funkci. Poprvé se doma představí nové posily Edi Sinadinoviče a Iana DuBoseho, kteří by se měli zařadit mezi opory týmu. Těmi jsou také Lukáš Stegbauer či Craig Victor.

To Nymburku se zranil nový pivot Logan Routt, který si na tréninku podvrkl kotník a jeho start v sobotu je nejistý. Ve středu sice Nymburk postoupil do Final Four Českého poháru po výhře 80:75 nad Královskými sokoly, ovšem po velmi nepovedeném výkonu. Na hráčích tak bude odpovědět na kritiku zlepšeným představením.

„Ačkoli půjde o souboj prvního a posledního týmu tabulky, tak rozhodně nehodláme nic podcenit. Na Jindřichův Hradec se připravujeme jako na každého soupeře a půjdeme do zápasu s cílem potvrdit roli favorita, ale i předvést kvalitní výkon a naladit se na nadstavbu,” ujistil fanoušky nymburský trenér Aleksander Sekulič.

Zápas je rovněž soubojem nejlepšího útoku ligy (99,7 bodů na zápas) s jasně nejhorší obranou, která inkasuje v průměru 95,6 bodů na zápas. Naopak v útočném doskakování jsou hráči GBA nejlepší v lize s průměrem 14,2 doskoků na utkání, na což si musí dávat obrana Nymburka pozor stejně jako na hru jeden na jednoho, která převažuje ve hře Jindřichova Hradce.

„My k zápasu přistoupíme jako ke každému a jedeme si pro vítězství. Rozdíl v tabulce je znatelný, je to souboj prvního s posledním, ale není na místě někoho podceňovat. Neřešíme, kdo za ně bude hrát nebo že se tam řešila pozice trenéra. Je to hlavně o tom, jak my k zápasu přistoupíme a jestli budeme hrát naší hru. Sami víme, že jsme teď v poháru nepodali optimální výkon a to už nehodláme dopustit,“ poznamel Martin Kříž, hráč Nymburka.

David Šváb