Naposledy Nymburk musel ve středu zachraňovat výhru v Opavě 90:89 košem Braceyho Wrighta v poslední vteřině. Šlo o situaci, kterou patnáctinásobný mistr často nezažívá. Loni v březnu minul pět vteřin před koncem střelu na vyrovnání a prohrál v Pardubicích. Stejně tak tomu bylo v semifinále play off v květnu 2017 v Opavě, kdy vyrovnání odmítl devět vteřin před koncem.

Celkem to bylo už počtvrté z posledních šesti utkání, kdy o své výhře musel Nymburk rozhodovat až v poslední čtvrtině. “Musíme změnit přístup na začátku utkání, lépe se soustředit na obranu a nenechávat soupeře se hned chytit,” upozorňuje pivot Petr Benda.

Utkání ve Svitavách začíná v sobotu od 17:00. Nymburku bude chybět pivot Michael Myers, který odjel do Ameriky na porod své partnerky. Zatím nejistý je start rozehrávače Eugena Lawrence, kterému se obnovilo zranění stehenního svalu.

“Svitavy hrají skvěle celou sezonu. Mají sice občas slabší menší výpadky jako nedávno v Opavě, ale jejich výsledky mluví samy za sebe. Jsou druzí v tabulce, mají dobrou chemii v týmu, dobře pohybují míčem a pro nás bude důležité zastavit jejich klíčové hráče. Zvláště Slezáka, který má teď velmi dobrou formu, Aikena a Marka. Bude to pro nás výzva podobně jako v minulém utkání, kdy jsme tam museli bojovat o výhru do samotného závěru. Poslední zápasy byly pro nás náročné až do závěru. Mělo by to pro nás být poučení, že je třeba hrát naplno od začátku a rozhodnout dříve. Opět budeme bez Mikea Myerse a uvidíme, jak na tom bude Geno Lawrence,” řekl Aleksander Sekulič, asistent trenéra Nymburka.

“Nepamatuji si, že bychom někdy potřebovali poslední střelu na výhru ve chvíli, kdy jsme prohrávali, jako teď v Opavě. Do takové situace jsme se v lize dlouho nedostali. To se nám stává spíše na mezinárodní scéně. Doufám, že takovou koncovku nebudeme potřebovat i ve Svitavách. Komplikujeme si to sami, protože necháme soupeře dobře vstoupit do utkání a my na to jen reagujeme. Musíme změnit přístup na začátku utkání a nenechávat si to utéct. Musíme být více soustředění a lépe bránit. Víme to a doufám, že se na utkání připravíme daleko lépe. Většina týmů se proti nám vyhecuje k daleko lepším výkonům. Jdou do toho s čistou hlavou, nemají co ztratit a my na to musíme být připraveni. Doufám, že je to jen nějaká perioda v naší hře,” uvedl nymburský hráč Petr Benda

(tz)