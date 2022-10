Nymburk začal dobře i díky kapitánovi Martinu Křížovi, který trestal nedůslednou obranu a dal 10 z úvodních 18 bodů svého týmu. Celkem už v první půli trefil čtyři střely z dálky, přičemž u dvou lehce přešlápl. „Jsem samozřejmě rád, že jsme utkání dotáhli do vítězného konce, i když to nebylo úplně podle našich představ. V prvním poločase jsme si ukázali, že když si pustíme míč z ruky a trošku se rozběhneme, tak máme otevřené střely. Ve druhém poločase jsme strašně zpomalili hru a zbytečně hráli do plných, to nás trošku srazilo. V obraně jsme udělali pár špatných rozhodnutí, kdy jsme špatně přebrali, dostali jsme dvě tři trojky, které Pardubice udržely na dostřel. Koncovka už byl takový guláš, v němž jsme dopadli lépe my, protože jsme dotáhli zápas do vítězného konce,“ řekl nymburský kapitán Martin Kříž.