Basketbalisté Nymburka si zahrají semifinále Kooperativa NBL. V šestém duelu čtvrtfinále zvítězili na hřišti USK Praha 88:77 a celou sérii vyhráli 4:2 na zápasy. Klíčovou postavou byl Ondřej Sehnal, který nasbíral 25 bodů a 11 doskoků. V semifinále Nymburk narazí na Opavu, sérii začíná doma 10. a 11. května.

Z basketbalového utkání čtvrtfinále play off NBL Nymburk - USK Praha (88:89) | Foto: Tomáš Laš

Nymburští hráči od začátku dávali najevo, že chtějí sérii ukončit. Vedle Sehnala hrál nejlepší zápas v sérii i pivot Nate Watson, který dělal domácím velké problémy a za 20 minut nasbíral 14 bodů a 11 doskoků.

Postupně si Nymburk vypracoval vedení až o 13 bodů, ale USK se stejně jako v celé sérii nevzdával a ve třetí čtvrtině srovnal na 58:58. Pak ale dal sedm bodů v řadě Sehnal, což byl klíčový moment zápasu. Nymburk opět odskočil a domácí museli znovu dotahovat.

S hosty nezamávalo ani to, když Watson protestoval proti výroku sudího, dostal technickou a s pěti fauly musel už na konci třetí čtvrtiny ze hry. Velmi dobře ho ale nahradil Luboš Kovář, který do té doby jen seděl na lavičce, ale jeho dva koše na začátku poslední čtvrtiny byly hodně důležité.

Sedm minut před koncem se sice USK dotáhl na rozdíl tří bodů, ale pak obrana Nymburka přes tři minuty nedovolila domácím ani bod, naopak Evan Gilyard košem s faulem a Sehnal zařídili osmibodové vedení a Nymburk už výhru nepustil. Oproti předchozímu průběhu série tak tentokrát zvládl koncovku velmi dobře a zkušeně.

Nymburk si také vedl mnohem lépe na doskoku než v předchozích zápasech. Celkem získal o 14 doskoků více než domácí a na body z po útočném doskoku vyhrál 23:2.

„Určitě je nutné pogratulovat našim hráčům. Hlavně za tento zápas, protože ten byl velmi těžký a ukázali jsme, že umíme bojovat čtyřicet minut. Troufnu si říci, že kdybychom takto bojovali i jeden z těch zápasů, které jsme prohráli, tak jsme sem nemuseli jet. Respekt hráčům USK, trenérovi, kteří si myslím, že odehráli velmi dobrou sérii. Upřímně od začátku jsem věděl, že to nebyla náhoda,“ uvedl Ladislav Sokolovský, trenér Nymburka. „Byla to těžší série, než jsme si mysleli, ale teď nás čeká semifinále a věřím, že nám takové zápasy mohou jen pomoci do toho semifinále,“ přidal kouč Nymburka.

„Zápas měl pro mě trochu podobný průběh jako ty první, které jsme tu hráli na Folimance. Zase jsme si vypracovali nějaké vedení. Minule jsme ho ztratili na konci třetí čtvrtiny, teď už na konci poločasu. Myslím si, že jsme udrželi hlavy. Věděli jsme, že USK se nevzdá až do poslední vteřiny. Nakonec to tak dopadlo, bojovali jsme až do poslední minuty a jsem rád, že jsme sérii ukončili,“ hodnotil utkání nymburský basketbalista Ondřej Sehnal, s pětadvaceti body nejlepší střelec utkání.

„Chtěl jsem od svých hráčů, aby se pokusili předvést mistrovský kousek, protože jsme to potřebovali, a hlavně jsem cítil, že na to máme a naši diváci si to zaslouží,” řekl trenér USK Praha Francesco Tabellini. „Pokud bych měl poukázat na důvody prohry, byl to hlavně útočný doskok soupeře a minuly jsme spoustu dobře vypracovaných střeleckých pozic, ale to je prostě basketbal. A když hrajete proti týmu, jakým je Nymburk, musíte s tím počítat. Naši kluci jednoznačně předčili očekávání, jako tým jsme šli určitě nad naše limity a to je to, co si přeje vidět každý trenér. Jsem opravdu hrdý na to, co jsme spolu dokázali a rád bych poděkoval všem od vedení klubu až po juniory,“ podotkl Tabellini.

„Asi nechci hodnotit utkání. Doufám, že jsme celé lize ukázali, že s Nymburkem se dá hrát. Jsem rád za ty výkony, které jsme předvedli. Myslím, že kdybychom vyhráli aspoň jeden z těch domácích zápasů předtím, tak ta série vypadala jinak. Nymburk potvrdil svoji kvalitu. Zaslouženě vyhrál a přeji jim hodně štěstí do dalších bojů v play off,“ vyprávěl Ondřej Švec, hráč USK Praha.

USK Praha - Nymburk 77:88 (20:29, 21:19, 22:20, 14:20)

Nejvíce bodů: Švec 22, Okauru 20, Pipes 17 - Sehnal 25, Watson 14, Gilyard 13, Boeheim 9, Lockett 8, Kříž 7, Benda, Kovář a Autrey po 4. Fauly: 24:27. TH: 28/24 - 34/25. Trojky: 7:5. Doskoky: 34:48. Ztráty: 8:10. Zisky: 3:1. Asistence: 10:14. Konečný stav série: 2:4.

David Šváb