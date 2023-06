První posilou basketbalistů Nymburka pro novou sezonu je Spencer Svejcar. Osmadvacetiletý Američan je v české lize známým jménem poté, co posledních šest let strávil v Ústí nad Labem, kde patřil k hlavním hvězdám soutěže. V Nymburce se domluvil na dvouleté smlouvě.

Spencer Svejcar | Foto: Deník / Karel Pech

Rodák z Denveru je aktuálně sedmým nejdéle sloužícím Američanem v historii české ligy. Do ní přišel už v roce 2017, kdy z univerzitního týmu Alaska Anchorage zamířil poprvé do Evropy. Od té doby působil ve Slunetě, za kterou odehrál celkem 212 zápasů. A to s průměry 13 bodů, 3,3 doskoků a 2,2 asistence na zápas. Pokud vydrží v Nymburce dva roky podle smlouvy, může se dostat na třetí místo historického pořadí mezi Američany v české lize podle startů za Levella Sanderse, který to dotáhl na 626 zápasů, a Lamba Autreyho. Ten má nyní 306 zápasů.

Uplynulou sezonu měl Svejcar nejlepší ve své kariéře, když v průměru dával 18,2 bodů a k tomu měl 3 doskoky a 2,8 asistence na utkání. Byl tak třetím nejlepším střelcem v celé soutěži za Shawnem Pipesem z USK a Ty Nicholsem z Děčína. Pouze ve dvou zápasech nedal dvouciferný počet bodů.

Svejcar má české kořeny, když jeho babička zamířila do Ameriky z Čech za druhé světové války. I díky tomu získal Svejcar české občanství.

„Spencer je hráčem, který se sezonu od sezony zlepšuje. Už dokázal, že patří mezi nejefektivnější křídla v lize, přesto na něm vidím touhu se stále zlepšovat, posouvat se dále a hrát na nejvyšší úrovni. A to je přesně to, co u hráčů hledáme,“ řekl k prvnímu podpisu nový trenér Nymburka Francesco Tabellini.

Italský kouč nyní skládá tým, který bude z velké části rozdílný oproti tomu z minulé sezony, kdy Nymburk skončil až třetí. V týmu skončili všichni zahraniční hráči Jimmy Boeheim, Nate Watson, Eric Lockett, Lamb Autrey a Evan Gilyard. O složení české osy týmu se nyní jedná.