Stokes je absolventem univerzity Kansas State, kde se zapsal do historie. Spolu s výraznou postavou evropského basketbalu Jacobem Pullenem a bývalým hráčem NBA Stevem Hensonem byl jediným hráčem, který v dresu Wildcats nasbíral přes 1000 bodů, 200 trefených trojek, 400 asistencí a 100 zisků. V jeho posledním školním roce byl trenéry vybrán mezi nejvýraznější postavy divize All-Big12.

V draftu NBA však nebyl vybrán a zamířil do Evropy. Nejprve působil v polském Gdaňsku, pak hrál v Německu za Jenu. V sezoně 2020/21 pomohl Norrköpingu Dolphins získat švédský titul jako druhý nejlepší střelec týmu.

Minulou sezonu pak patřil ke klíčovým postavám Körmendu, který se ze sedmého místa z předchozí sezony vyšvihl až do finále maďarské ligy, kde jen těsně podlehl Szombathely 2:3 na zápasy. A možná by i titul získal, kdyby Stokes neměl zdravotní potíže, které ho limitovaly. Celkem měl v Maďarsku průměry 16 bodů na zápas, 3 doskoky a 5 asistencí.

Moje největší zbraň je rychlost, říká čerstvá posila

Už to bude vaše čtvrtá sezona v Evropě. Věděl jste o Nymburce už dříve, než přišla nyní nabídka?

Moc ne. Jediné, co jsem věděl, že Nymburka hodně vyhrává. Můj agent už měl v Nymburce hráče a pověděl mi, jak vítězná organizace to je. Každý ví, že Nymburk získává tituly každý rok. A to mám rád. V posledních dvou sezonách jsem byl vždy ve finále a teď mi Nymburk dá dobrou možnost v tom pokračovat. Navíc budeme hrát Ligu mistrů, to je super.

Vyhrál jste švédskou ligu, teď jste byl ve finále maďarské ligy. Takže v Česku neberete nic jiného než titul?

Přesně tak. Věřím, že jsem ho mohl získat i v Maďarsku. Bohužel jsem ale dostal v play off několik ran do kolene a pak jsem se ve finále nemohl hýbat tak, jak bych chtěl a nemohl jsem hrát svou hru. Moc mě to mrzelo, protože spoluhráči dělali vše proto, abychom vyhráli, ale já jim nebyl schopen pomoci tak, jak bych chtěl.

Přicházíte na pozici, kterou před vámi hrával Jerrick Harding. Ten vás prý hodně sledoval, jelikož je z Kansasu a vy jste hrál za kansaskou univerzitu. Znáte i vy jeho?

Ano, znám Jerricka. Budu se snažit předvádět výkony, jako on.

Jaké máte své představy a sny o kariéře?

Samozřejmě každý rok se zlepšovat a hlavní cíl je neustále vyhrávat. Chci vyhrát každý zápas. Jako hráč chci samozřejmě neustále jít nahoru, ale postupně. Vím, že hlavní je vždy pochopit kulturu týmu a spoluhráče, protože když máš vítězný tým, tak spoluhráči jsou pak přátelé navždy. Právě tato přátelství jsou pro mě také důležitá.

Můžete se trochu představit?

Moje největší zbraň je rychlost. Jsem velmi rychlý a snažím se toho využívat. Rád hraji rychle dopředu, tak doufám, že to spoluhráčům bude vyhovovat. Umím střílet, driblovat, ale i přihrávat. Nejvíc ale sázím na rychlost.

