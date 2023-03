Basketbalisty Nymburka posílil americký rozehrávač Evan Gilyard. Čtyřiadvacetiletý rodák z Chicaga přichází s pověstí střelce a měl by obhájcům titulu pomoci s dlouhodobým problémem v postupném útoku. Do české ligy zamířil poté, co skončila Asean League, kde patřil mezi nejvýraznější osobnosti a dovedl Saigon Heat až do finále. V Nymburce podepsal 178 centimetrů vysoký rozehrávač smlouvu do konce sezony.

Evan Gilyard | Foto: David Šváb

„Dlouho jsme hledali hráče, který by byl schopen sám si vytvořit střelu a byl neustálou hrozbou pro obranu soupeře. A přesně to Evan Gilyard ukazoval v poměrně kvalitní Asean League, ale předtím i v NCAA. Věříme, že je tím dílkem, který nám chyběl do skládačky,“ řekl trenér a sportovní manažer Nymburka Ladislav Sokolovský.

Gilyard má za sebou působení na univerzitách UTEP, New Mexico State a poslední ročník hrál za Kansas City, kde byl s průměry 16,7 bodů a 3,3 asistence hlavní hvězdou týmu a patřil do nejlepší sestavy celé konference Summit. Poté, co nebyl draftován, zkoušel se dostat do týmu Windy City Bulls v G-League, ovšem vedení klubu nakonec dalo přednost jiným hráčům.

Gilyard se tak rozhodl zkusit štěstí v Asii, kde má basketbal velkou popularitu. Nakonec zvolil Saigon Heat hrající Asean League. Tedy soutěž pro nejlepší týmy Jihovýchodní Asie. Rychle se tam vypracoval mezi největší hvězdy ligy a zastínil i například dvojnásobného šampiona NBA Maria Chalmerse, který se svým týmem nepostoupil do play off. Naopak Saigon pod taktovkou Gilyarda poprvé v historii postoupil do finále. Ačkoli Gilyard dělal co mohl, nakonec na titul nedosáhl, když v rozhodujícím třetím finálovém zápase Saigon podlehl Hong Kongu.

Gilyard však byl nejlepším střelcem finálové série. V prvním prohraném zápase dal 20 bodů, ve druhém pak 41 body zařídil vítězství a srovnání série. Mimo jiné jako první hráč v historii soutěže trefil v play off deset trojek. Ve třetím zápase pak zaznamenal 23 bodů a 6 asistencí a postaral se tak o většinu ze 60 bodů svého týmu. Na Hong Kong to však nestačilo.

Asean League je hlavní klubovou soutěží pro jihovýchodní region Asie a patří mezi hlavní soutěže na kontinentu. Účastní se jí kluby z Malajsie, Indonésie, Singapuru, Macau, Hong Kongu, Thajska, Filipín a Vietnamu. Celkem se zatím odehrálo deset ročníků, přičemž v minulých třech letech se soutěž nehrála kvůli pandemii covidu. Každý z klubů má právo přivést čtyři cizince, kteří jsou hlavními postavami soutěže. Hong Kong dovedl k titulu chorvatský trenér Željko Pavličevič, který má na kontě i dva euroligové tituly s Cibonou a se Splitem, a který trénoval například Toniho Kukoče či Dražena Petroviče a působil i v Panathinaikosu či u japonské reprezentace.

Gilyard v této v Evropě ne příliš sledované ale kvalitní soutěži patřil jednoznačně k nejlepším hráčům. V průměru sbíral 21 bodů, 5,5 asistence a 3,7 doskoků na zápas a dával v průměru 3,5 trojky. Úspěšnost trestných hodů měl 87 procent. Zřejmě pouze prohra ve finále ho připravila o cenu pro MVP.

„V Asean League byla kvalita rozhodně větší než v NCAA. Je tam opravdu hodně zkušených Američanů, kteří mají zkušenosti i z NBA. Já tam byl jedním z nejlepších hráčů, snažil jsem se svému týmu pomoci k titulu. Nakonec se to nepovedlo, tak se těším, že s Nymburkem budu mít další možnost zabojovat o titul,“ řekl Gilyard.