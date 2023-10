U basketbalistů Nymburka dochází ke změně v kádru. Končí britský reprezentant Amin Adamu, který byl v týmu na zkoušce, místo něj přichází Američan David Collins. Pětadvacetiletý hráč na pozici dva naposledy působil v nizozemském Leidenu, kde pomohl k titulu. V Nymburce se dohodl na měsíční zkoušce, pokud uspěje, vejde v platnost smlouva do konce sezony. Hrát bude s číslem tři.

David Collins | Foto: Basketball Nymburk

Nymburk v září přivedl Adamua, šestadvacetiletý křídelník se však v zaběhlém týmu těžko prosazoval a nakonec ani nestihl nastoupit do zápasu a v pátek se od týmu odpojil a zkouší se prosadit v jiném českém klubu. V sobotu pak přiletěl Collins, kterého Nymburk sledoval delší dobu.

Rodák z Ohia má za sebou čtyři roky na univerzitě South Florida, kde patřil ke klíčovým postavám týmu. Na závěrečný rok pak přestoupil na univerzitu Clemson, kde měl průměry 10,2 bodů, 7 doskoků a 2,3 asistence.

Následně byl v týmu Dallasu Mavericks v Letní lize NBA, kde se potkal s bývalým hráčem Nymburka Jerrickem Hardingem. Zasáhl však jen do jednoho utkání. Loni v říjnu si ho vybrali Ontario Clippers v draftu do G-League, ale do týmu se neprobojoval a zamířil do Evropy, kde ho angažoval Leiden.

Amin AdamuZdroj: Basketball Nymburk

Collins se zařadil mezi klíčové hráče týmu a výraznou měrou pomohl Leidenu k triumfu v nizozemské lize i belgicko-nizozemské lize, když byl zvolen nejužitečnějším hráčem finálové série proti Oostende. Celkem měl průměry 11,2 bodů, 5,3 doskoků a 3 asistence na zápas.

„David je hráčem, který může pomoci týmu v mnoha věcech. Ať už jsou to doskoky, zisky, asistence, ale i body. Je to hráč, který je vidět ve statistikách. Těším se, jaký bude mít vliv na naší hru,“ řekl trenér Francesco Tabellini o hráči, mezi jehož hlavní přednosti patří obrana, nájezd do koše a rychlý přechod do útoku.

David Šváb