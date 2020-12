Zatímco Nymburk vládne tabulce s jedinou porážkou od USK, Svitavy jsou v této sezoně za očekáváním. Z jedenácti duelů vyhráli jen tři a jsou předposlední v tabulce. Naposledy podlehli Brnu 75:88. Velký problém mají v úspěšnosti střelby, ve které jsou nejhorším celkem soutěže.

Největší nebezpečí hrozí od bývalého nymburského hráče Matěje Svobody, který dává v průměru přes šestnáct bodů na zápas. Na dvouciferných bodech jsou v průměru také Domagoj Proleta a Roman Marko, který má navíc v průměru sedm asistencí a je tak nejužitečnějším hráčem svitavských Turů.

Nymburk, který v domácím prostředí neprohrál od května 2010 už 190 ligových zápasů v řadě, jde do zápasu bez zraněných Petra Šafarčíka a Jerricka Hardinga. Zpět by už měl být reprezentant Martin Kříž, který minulý zápas s Ústím vynechal kvůli menšímu zdravotnímu problému.

Utkání začíná v 17 hodin, přenos na TVCOM už v 16:45. Připraven je do přenosu poločasový program, ve kterém mimo jiné Martin Kříž, Petra Benda a svitavský Matěj Svoboda zavzpomínají na společnou historku z nymburské kabiny.

„Asi se od Svitav čekalo více, ale jsou to teď divné časy a nevíme, jak je ovlivnily potíže s Covidem a se zraněními. Je pro ně těžké vytvořit stálou sestavu. My ale víme jejich silné stránky a budeme se je snažit zastavit. Pro nás je důležité hrát dobrou obranu, protože Svitavy hodně střílejí za tři body a musíme si na to dát pozor a nepouštět je k volným střelám,“ uvedl Aleksander Sekulič, asistent trenéra Nymburka.

„Už to moc neprožívám jako při prvním utkání sezony, kdy to bylo první ligové utkání od příchodu ze Svitav. Teď je to pro mě zápas jako každý jiný. Ale těším se, že uvidím své bývalé spoluhráče,“ řekl před zápasem nymburský basketbalista Luboš Kovář. „Oni jsou určitě silnější, než jaké mají výsledky. V létě přivedli hodně mladých hráčů a zatím to nevypadá, že by si spolu herně sedli a správně si vyhověli. Přijde mi, že neví, co chtějí hrát. Když se střelcům nepovede zápas, tak působí odevzdaně. Ale každý zápas je jiný. Proti nám nemají co ztratit, mohou si více věřit a mohou hrát skvěle a pro nás to může být těžký zápas. Naše obrana také zatím není ideální. Musíme bránit obře celý zápas, ne jen nějaké úseky. Musíme si pohlídat svitavské střelce, protože se nebudou bát a budou všechno zvedat,“ dodal Kovář.

David Šváb